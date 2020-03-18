«Русская Трапеза» представила комплекс оборудования для фасовки и упаковки фасоли
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/6IVJ7miPlNQ
Вертикальный комплекс оборудования для фасовки и упаковки фасоли в трёхшовный пакет «подушка» был представлен в начале марта на сборочном участке холдинга «Русская Трапеза». Основными элементами комплекса стали упаковочный автомат РТ-УМ-26 и весовой дозатор РТ-ДВМ-41.
Оборудование отличается простотой конструкции, широким диапазоном дозируемых продуктов, точностью дозирования, высокой производительностью и гарантированной надёжностью.
Полный перечень оборудования:
- Упаковочный автомат РТ-УМ-26
- Весовой дозатор РТ-ДВМ-41
- Отводящий ленточный транспортёр РТ-ТНЛ-01
Производительность комплекса: 40 уп/мин
Продукт: фасоль
Доза: 400-900гр
Точность дозирования: +/-3гр
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