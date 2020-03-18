«Русская Трапеза» представила комплекс оборудования для фасовки и упаковки фасоли

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Вертикальный комплекс оборудования для фасовки и упаковки фасоли в трёхшовный пакет «подушка» был представлен в начале марта на сборочном участке холдинга «Русская Трапеза». Основными элементами комплекса стали упаковочный автомат РТ-УМ-26 и весовой дозатор РТ-ДВМ-41.

Оборудование отличается простотой конструкции, широким диапазоном дозируемых продуктов, точностью дозирования, высокой производительностью и гарантированной надёжностью.

Полный перечень оборудования:

Производительность комплекса: 40 уп/мин

Продукт: фасоль

Доза: 400-900гр

Точность дозирования: +/-3гр