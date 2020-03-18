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Электроника и электротехника

В рамках программы «СКИФ-НЕДРА» создан персональный суперкомпьютер «СКИФ-ГЕО-Офис»

Новый суперкомпьютер разработан для эксплуатации в структурных подразделениях (офисах) горно-геологической отрасли для выполнения высокопроизводительной специализированной обработки больших массивов геолого-геофизических данных с целью повышения эффективности поиска и разведки месторождений углеводородного сырья и других полезных ископаемых.

 © skifnedra.ru

Также может использоваться в качестве вычислительного средства для проведения сложных научных и инженерно-конструкторских расчётов в различных областях промышленности: машиностроении, дерево- и металлообработке, атомной энергетике, медицине, биотехнологиях, геологоразведке, задачах метеорологии и климатологии, контроля окружающей среды, транспорта и связи и др., а также в высших учебных заведениях для обучения методам параллельных вычислений.

Ниже представлены технические возможности суперкомпьютера:

Особенности ПСК «СКИФ-ГЕО-Офис»

  1. Заполняет нишу, разделяющую обычные персональные компьютеры и мощные суперкомпьютерные конфигурации, типа «СКИФ-ГЕО-ЦОД» обеспечивая возможность использования суперкомпьютерных технологий в отдельной организации, подразделении для персональных вычислений.
  2. Программно совместим с высокопроизводительными кластерами для центра обработки данных (ЦОД) серии «СКИФ», обладает небольшими габаритами, весом и энергопотреблением. Имеет уникальную встроенную систему охлаждения на базе радиаторов с запрессованными тепловыми трубами, низкий уровень тепловыделения и шума, повышенную отказоустойчивость, возможность подключения к сети Internet.
  3. Обеспечивает вычисления двойной точности с плавающей точкой на CPU и GPU.
  4. 4.Предназначен как для самостоятельного выполнения высокопроизводительных расчетов, автоматизированного проектирования, обработки больших массивов данных и т. д., так и в качестве дополнения к мощным высокопроизводительным кластерным системам ЦОД серии «СКИФ».
  5. Устанавливается в офисе, непосредственно на рабочем месте пользователя (не требуется специально оборудованного помещения) и работает в помещениях без дополнительной вентиляции и кондиционирования.

Требования к входной информации

Определяются наличием и спецификой прикладного программного обеспечения применяемого при работе на кластерной установке.

Базовая конфигурация

  1. Общее количество узлов в ПСК «СКИФ-ГЕО-Офис» — 10 (десять) штук. Из них: управляющий узел — 1 шт.; вычислительный узел — 8 (9) шт.; резервный узел — 1 (0) шт. Каждый узел содержит:
  • один 2 (4) -ядерный гибридный (CPU+GPU) процессор типа Intel Core i5/i7 (4-8 потоков, 3.0-4.0GHZ), TDP не более 15-28 W;
  • оперативная память ВУ — не менее 32GB DDR4-2133;
  • дисковая память ВУ — не менее 240GB SATA.
  • 2. Вычислительные узлы реализованы в серверном конструктиве в виде компактного компьютерного набора типа Intel NUC i5/i7. В состав сервера вычислительных узлов (кроме компонентов по п. 1) входят:
  • Gigabit Ethernet порт;
  • два USB 2.0 порта;
  • возможность подключения USB 3.0 конфигураций;
  • графический выход Dual HDMI 2.0a.4. Обеспечена возможность подключения внешних GPU (интерфейс Thunderbolt 6. Возможна установка прикладного инженерного ПО (OpenFOAM, LS-DYNA) и других пакетов для выполнения расчётов. Реальная производительность определяется в процессе проведения испытаний программного обеспечения.9. Предусмотрена система управления включением/выключением системы электропитания.11. Энергопотребление — не более 1.5 кВт.13. Нормальными климатическими условиями эксплуатации являются:
  • 12. Оборудование рассчитано как на круглосуточную, так и на сменную работу в режиме многократного включения/выключения в течение суток в нормальных климатических условиях эксплуатации при напряжении сети 220 В плюс 10%, минус 15% и частоте сети 49 — 51 Гц.
  • 10. Обеспечена защита системы электропитания.
  • 8. Электропитание осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением от 187 до 242 В, частотой от 49 до 51 Гц.
  • 7. Интегральная пиковая производительность — не менее 15.0 Тфлопс/с.
  • 5. Работа ПСК осуществляется под управлением операционной системы Linux x86_64 (дистрибутивы Fedora, CentOS и др.).
  • 3. Имеется коммутатор системной и вспомогательной сети Gigabit Ethernet.
    • температура окружающего воздуха (20±5)˚С;
    • относительная влажность окружающего воздуха (60±15)%;
    • атмосферное давление от 84 до 107 кП

Срок изготовления изделия

Изготовление ПСК «СКИФ-ГЕО-Офис» обеспечивается в течение 60 (шестидесяти) дней. По согласованию с Заказчиком возможна установка прикладного программного обеспечения, оптимизированного для работы на ПСК «СКИФ-ГЕО-Офис».
Источник: http://skifnedra.ru/v-ramkax-progra...j-superkompyuter-psk-skif-geo-ofis/

электроника, Россия, Белоруссия
  • Нет аватара Tcheluskin
    18.03.2007:49:38

    вычислительный узел — 8 (9) шт.;… Каждый узел содержит:

    один 2(4)-ядерный гибридный (CPU+GPU) процессор типа Intel Core i5/i7 (4-8 потоков

    Как бы, наверное хорошо, что люди занимаются разработками и всё такое,

    Но сейчас есть процессоры AMD Ryzen Threadripper 3990X и AMD EPYC с 64-ядрами (128-потоками) в одном корпусе. В комплект — топовую дискретную видеокарту или пару для гибридных вычислений, в т. ч. 64-битных.

    И получится не меньшая вычислительная мощность при значительно меньшем геморрое.

    Отредактировано: Tcheluskin~07:50 18.03.20
    #1192395
  • Нет аватара 1ogicandscience
    18.03.2012:48:05

    По факту рабочая станция и ноды для сетевых вычислений.

    В каждой фирме чуть выше среднего, по дизайну и 3d визуализации в России такой комплект есть и не первый год, кому интересно почитайте «рендерферма».

    Таких фирм сотни. И даже у частников такое есть.

    И с процами поболее 2/4 ядер. Наверняка и в других направлениях так же.

    Что за ерунду тут написали? Какой это «персональный суперкомпьютер»?

    А дизайн корпуса и качество пластика, которое лезет даже через фото, просто жесть.

    Школьник что ли подбирал корпус?

    Маркетинг, такой маркетинг))

    Отредактировано: 1ogicandscience~12:57 18.03.20
    #1192434
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