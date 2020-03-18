В рамках программы «СКИФ-НЕДРА» создан персональный суперкомпьютер «СКИФ-ГЕО-Офис»

Новый суперкомпьютер разработан для эксплуатации в структурных подразделениях (офисах) горно-геологической отрасли для выполнения высокопроизводительной специализированной обработки больших массивов геолого-геофизических данных с целью повышения эффективности поиска и разведки месторождений углеводородного сырья и других полезных ископаемых.

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Также может использоваться в качестве вычислительного средства для проведения сложных научных и инженерно-конструкторских расчётов в различных областях промышленности: машиностроении, дерево- и металлообработке, атомной энергетике, медицине, биотехнологиях, геологоразведке, задачах метеорологии и климатологии, контроля окружающей среды, транспорта и связи и др., а также в высших учебных заведениях для обучения методам параллельных вычислений.

Ниже представлены технические возможности суперкомпьютера:

Особенности ПСК «СКИФ-ГЕО-Офис»

Заполняет нишу, разделяющую обычные персональные компьютеры и мощные суперкомпьютерные конфигурации, типа «СКИФ-ГЕО-ЦОД» обеспечивая возможность использования суперкомпьютерных технологий в отдельной организации, подразделении для персональных вычислений. Программно совместим с высокопроизводительными кластерами для центра обработки данных (ЦОД) серии «СКИФ», обладает небольшими габаритами, весом и энергопотреблением. Имеет уникальную встроенную систему охлаждения на базе радиаторов с запрессованными тепловыми трубами, низкий уровень тепловыделения и шума, повышенную отказоустойчивость, возможность подключения к сети Internet. Обеспечивает вычисления двойной точности с плавающей точкой на CPU и GPU. 4.Предназначен как для самостоятельного выполнения высокопроизводительных расчетов, автоматизированного проектирования, обработки больших массивов данных и т. д. , так и в качестве дополнения к мощным высокопроизводительным кластерным системам ЦОД серии «СКИФ». Устанавливается в офисе, непосредственно на рабочем месте пользователя (не требуется специально оборудованного помещения) и работает в помещениях без дополнительной вентиляции и кондиционирования.

Требования к входной информации

Определяются наличием и спецификой прикладного программного обеспечения применяемого при работе на кластерной установке.

Базовая конфигурация

Общее количество узлов в ПСК «СКИФ-ГЕО-Офис» — 10 (десять) штук. Из них: управляющий узел — 1 шт.; вычислительный узел — 8 (9) шт.; резервный узел — 1 (0) шт. Каждый узел содержит:

один 2 (4) -ядерный гибридный (CPU+GPU) процессор типа Intel Core i5/i7 (4-8 потоков, 3.0-4.0GHZ), TDP не более 15-28 W;

оперативная память ВУ — не менее 32GB DDR4-2133;

дисковая память ВУ — не менее 240GB SATA.

2. Вычислительные узлы реализованы в серверном конструктиве в виде компактного компьютерного набора типа Intel NUC i5/i7. В состав сервера вычислительных узлов (кроме компонентов по п. 1) входят:

Gigabit Ethernet порт;

два USB 2.0 порта;

возможность подключения USB 3.0 конфигураций;

графический выход Dual HDMI 2.0a.4. Обеспечена возможность подключения внешних GPU (интерфейс Thunderbolt 6. Возможна установка прикладного инженерного ПО (OpenFOAM, LS-DYNA) и других пакетов для выполнения расчётов. Реальная производительность определяется в процессе проведения испытаний программного обеспечения.9. Предусмотрена система управления включением/выключением системы электропитания.11. Энергопотребление — не более 1.5 кВт.13. Нормальными климатическими условиями эксплуатации являются:

12. Оборудование рассчитано как на круглосуточную, так и на сменную работу в режиме многократного включения/выключения в течение суток в нормальных климатических условиях эксплуатации при напряжении сети 220 В плюс 10%, минус 15% и частоте сети 49 — 51 Гц.

10. Обеспечена защита системы электропитания.

8. Электропитание осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением от 187 до 242 В, частотой от 49 до 51 Гц.

7. Интегральная пиковая производительность — не менее 15.0 Тфлопс/с.

5. Работа ПСК осуществляется под управлением операционной системы Linux x86_64 (дистрибутивы Fedora, CentOS и др.).

3. Имеется коммутатор системной и вспомогательной сети Gigabit Ethernet. температура окружающего воздуха (20±5)˚С; относительная влажность окружающего воздуха (60±15)%; атмосферное давление от 84 до 107 кП



Срок изготовления изделия

Изготовление ПСК «СКИФ-ГЕО-Офис» обеспечивается в течение 60 (шестидесяти) дней. По согласованию с Заказчиком возможна установка прикладного программного обеспечения, оптимизированного для работы на ПСК «СКИФ-ГЕО-Офис».