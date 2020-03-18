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Судостроение и судоходство

СЗ «Рыбинская верфь» ведет строительство СВП проекта «Хаска 10»

Гендиректор ГК Гендиректор ГК 'Калашников' ознакомился с ходом постройки СВП на 'Рыбинской верфи' © sudostroenie.info

Судостроительный завод «Рыбинская верфь» (Ярославская область) ведет строительство судна на воздушной подушке проекта «Хаска 10».

Работа ведется в кооперации с земляками из ССЗ «Вымпел», которые намерены построить центральную часть судна (необходимые материалы уже доставлены на завод). Презентовать судно планируется на форуме «Армия 2020».

 © sudostroenie.info

Судно на воздушной подушке проекта «Хаска» — справка

  • Длина — 20,8
  • Ширина — 12,5
  • Высота — 7,4
  • Водоизмещение — 35,7 т
  • Мощность двигателя — 4×800 л.с.
  • Скорость — 40 уз
Источник: http://sudostroenie.info/novosti/29684.html

Рыбинская верфь, Ярославкая область, Хаска 10, судно на воздушной подушке
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