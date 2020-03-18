СЗ «Рыбинская верфь» ведет строительство СВП проекта «Хаска 10»

Гендиректор ГК 'Калашников' ознакомился с ходом постройки СВП на 'Рыбинской верфи' © sudostroenie.info

Судостроительный завод «Рыбинская верфь» (Ярославская область) ведет строительство судна на воздушной подушке проекта «Хаска 10».

Работа ведется в кооперации с земляками из ССЗ «Вымпел», которые намерены построить центральную часть судна (необходимые материалы уже доставлены на завод). Презентовать судно планируется на форуме «Армия 2020». © sudostroenie.info Судно на воздушной подушке проекта «Хаска» — справка