СЗ «Рыбинская верфь» ведет строительство СВП проекта «Хаска 10»
Гендиректор ГК 'Калашников' ознакомился с ходом постройки СВП на 'Рыбинской верфи' © sudostroenie.info
Судостроительный завод «Рыбинская верфь» (Ярославская область) ведет строительство судна на воздушной подушке проекта «Хаска 10».
Работа ведется в кооперации с земляками из ССЗ «Вымпел», которые намерены построить центральную часть судна (необходимые материалы уже доставлены на завод). Презентовать судно планируется на форуме «Армия 2020».
- Длина — 20,8
- Ширина — 12,5
- Высота — 7,4
- Водоизмещение — 35,7 т
- Мощность двигателя — 4×800 л.с.
- Скорость — 40 уз
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