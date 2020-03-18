«Русагротранс» отправил первый поезд с зерном по СКЖД на экспорт

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«Русагротранс» и зернотрейдер «Мирогрупп Ресурсы» (входят в группу ВТБ) совместно с ГК «Агрико» запустили на юге России первый зерновой маршрут на экспорт. Первый маршрутный поезд отправился 11 марта со станции Расшеватка в Ставропольском крае (Северо-Кавказская железная дорога) в направлении Новороссийского зернового терминала. Поезд включал в себя 52 вагона. Общий объем пшеницы составил порядка 3,8 тысячи тонн пшеницы.

В «Русагротрансе» отметили, что пшеницу доставили в 2,5 раза быстрее, чем это происходит при обычной повагонной отправке.

Ранее технология маршрутных отправок действовала только на расстояниях свыше 600 км со станций центральных областей России, относящихся к Юго-Восточной и Московской железным дорогам. Зерно из южных регионов железнодорожными маршрутами не вывозилось, уточнили в компании.

Сообщается, что всего на экспорт планируется отгрузить 10 маршрутов. Общий объем при этом превысит 37 тысяч тонн.

Такие маршрутные отправки позволят значительно снизить сроки доставки. Кроме того, за счет маршрутной скидки снижается стоимость самой перевозки. К слову, в странах с развитой железнодорожной сетью, таких как США и Канада, до 80% зерноперевозок маршрутизировано.

Планируется, что «Русагротранс» и «Мирогрупп Ресурсы» совместно с РЖД будут расширять подобные маршруты на юге страны. Это позволит перебросить часть объемов с автомобильных перевозок и снизить нагрузку на дороги. А повышение безопасности и снижение логистических издержек повысят конкурентоспособность российской зерновой продукции.

За последнее время ВТБ провел консолидацию зерновых активов и инфраструктурных мощностей, что даст возможность расширить практику маршрутизации на большинство регионов России.