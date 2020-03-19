ГК «Агропромкомплектация» открыла в Курской области Центр подготовки специалистов

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17 марта 2020 года Группа компаний «Агропромкомплектация» представила в г. Дмитриев Курской области новый «Многофункциональный центр прикладных квалификаций», целью которого станет повышение квалификации действующих специалистов, и провела презентацию собственных направлений деятельности.

Проект осуществлён совместно с Дмитриевским агротехнологическим колледжем.

«Агропромкомплектация» — один из лидеров инвестиционных проектов на территории Курской области. В новом учебном корпусе прекрасные залы, учебные классы, а в ближайшем будущем здесь появится новая техника и самое современное оборудование для обучения студентов.

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«Мы вышли с инициативой к Администрации региона с предложением о создании мощной образовательной структуры. Это позволило нам совместно с колледжем сформировать данный многофункциональный центр, где стало возможным применять лучшие практики и методологии при подготовке учащихся и повышении квалификации действующих специалистов, — отметил Генеральный директор ГК „Агропромкомплектация“ Сергей Новиков». — Наша задача — создать качественные условия для подготовки высокопрофессиональных кадров, чтобы они могли достойно трудиться на предприятиях нашей Группы компаний".

В формате «Дня открытых дверей» более 270 учащихся старших классов школ, а также их родители, преподавательский состав и другие гости могли пообщаться с профильными специалистами Группы и узнать подробности прохождения производственной практики и работы на предприятиях «Агропромкомплектации» в Курском области.

Именно благодаря тесному сотрудничеству Группы и образовательного учреждения учащиеся Дмитриевского агротехнологического колледжа сегодня получают места для прохождения оплачиваемой практики, а выпускники имеют возможность гарантированного трудоустройства на производственных площадках ГК «Агропромкомплектация» в Курской области.

© apkholding.ru

© apkholding.ru