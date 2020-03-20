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Судостроение и судоходство

Первая российская судовозная система с автоматизированной системой управления сдана в эксплуатацию

В конце 2019 г. «Завод подъемно-транспортного оборудования имени С.М. Кирова», входящий в Производственное объединение «ТЕХНОРОС» (далее — «ЗПТО им. С.М. Кирова», г. Санкт-Петербург), передал в эксплуатацию АО «ЦС «Звёздочка» (г. Северодвинск) первую спроектированную и полностью произведенную в России систему транспортирования судов (СТС) с автоматизированной системой управления. Грузоподъёмность системы — 14 000 т. СТС поставлена с комплектом транспортно-построечного оборудования.

Система транспортирования судов г/п 14 000 т (производства "ЗПТО им. С.М. Кирова")Система транспортирования судов г/п 14 000 т (производства "ЗПТО им. С.М. Кирова") © tehnoros-ship.ru

Ранее оборудование подобного класса поставлялось на российские судостроительные предприятия преимущественно европейскими и корейскими компаниями, однако после введения санкций подобные поставки стали невозможными.

СТС производства «ЗПТО им. С.М. Кирова» предназначена для перемещения надводных кораблей и подводных лодок с док-камеры в ремонтные цеха верфи. На АО «ЦС «Звёздочка» СТС будет использоваться в основном для транспортирования подводных лодок.

СТС, поставленная «ЗПТО им. С.М. Кирова», оснащена автоматизированной системой управления (АСУ) на основе программируемого логического контролера (ПЛК). Архитектура системы управления и программное обеспечение полностью разработаны в России.

В отличие от систем зарубежного производства, в конструкции судовозных тележек, входящих в состав СТС, применены не только гидравлические, но и механические системы безопасности. В совокупности с возможностями АСУ данное техническое решение полностью исключает повреждение объекта во время подготовительных и транспортных операций.

Система транспортирования судов г/п 14 000 т (производства "ЗПТО им. С.М. Кирова")Система транспортирования судов г/п 14 000 т (производства "ЗПТО им. С.М. Кирова") © tehnoros-ship.ru

Поставленное оборудование адаптировано для работы в неблагоприятных погодных условиях. Выполнение транспортных операций теперь возможно производить в диапазоне температур от -25 до +35°С. Гидравлические насосные станции, входящие в состав СТС, оснащены интегрированной системой подогрева/охлаждения рабочей среды.

При необходимости судовозные тележки можно погружать в морскую воду.

Всё поставленное оборудование обслуживается только российскими специалистами, что является весьма значимым фактором для предприятий военно-промышленного комплекса.

Проведенные на территории АО «ЦС «Звёздочка» испытания СТС показали, что российские машиностроители способны производить оборудование, не только не уступающее импортным аналогам по эксплуатационным свойствам, уровню автоматизации и надёжности, но и превосходящее их.

Применение современных СТС не только повышает уровень безопасности транспортных операций, но и их скорость. С введением в эксплуатацию современной СТС производства «ЗПТО им. С.М. Кирова» время на подготовку к выполнению транспортной операции сократилось в 5-8 раз, в зависимости от параметров перемещаемого судна.
Источник: https://tehnoros-ship.ru/products/o...v/sistemy_transportirovaniya_sudov/

импортозамещение, Технорос, судовозная система, Звездочка
  • Нет аватара AndreiЯНАО
    20.03.2013:47:00

    Хорошая новость   

    #1192707
  • Katamaran Katamaran
    20.03.2014:04:57

    А вот это прям радует.

    #1192710
  • Нет аватара Захарка
    20.03.2014:40:30

    Шикарно!

    #1192713
  • Кот Стальной Кот Стальной
    20.03.2016:52:12

    Вдвойне радует что это сделал «ЗПТО им. С.М.Кирова».

    А история его такова: в 1930 г на месте бывших ремонтных мастерских при Варшавской железной дороге был создан филиал завода «Красный октябрь», который начал заниматься крановым оборудованием. Позже его переименовали в Ленинградское объединение ПТО им. Кирова.

    После перестроек в 90-х был переименован в АО «Подъемтрансмаш». В 2000 году завод был угроблен «эффективными манагерами», обанкрочен, все растащено, здания и территории пошли в аренду под склады итд. Примерно тогда же начало уничтожение грузового трамвайного парка на ул. Красуцкого и локомтивного депо СПБ-Варшавский.

    Сейчас на месте завода построены ТРК «Лента» на Обводном канале, а в оставшихся зданиях бизнес-центры, склады, мелкие фирмочки и прочая ересь…

    Образцы «творчества» эффективных менеджеров можно посмотреть здесь

    Однако предприятие удалось спасти. Производство восстановили в промзоне «Рыбацкое».

    И это не может не радовать.

    О выпускаемой ими продукции:

    http://zpto.ru/...bout/reference/

    Отредактировано: Кот Стальной~16:55 20.03.20
    #1192736
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