Первая российская судовозная система с автоматизированной системой управления сдана в эксплуатацию
В конце 2019 г. «Завод подъемно-транспортного оборудования имени С.М. Кирова», входящий в Производственное объединение «ТЕХНОРОС» (далее — «ЗПТО им. С.М. Кирова», г. Санкт-Петербург), передал в эксплуатацию АО «ЦС «Звёздочка» (г. Северодвинск) первую спроектированную и полностью произведенную в России систему транспортирования судов (СТС) с автоматизированной системой управления. Грузоподъёмность системы — 14 000 т. СТС поставлена с комплектом транспортно-построечного оборудования.
Система транспортирования судов г/п 14 000 т (производства "ЗПТО им. С.М. Кирова") © tehnoros-ship.ru
Ранее оборудование подобного класса поставлялось на российские судостроительные предприятия преимущественно европейскими и корейскими компаниями, однако после введения санкций подобные поставки стали невозможными.
СТС производства «ЗПТО им. С.М. Кирова» предназначена для перемещения надводных кораблей и подводных лодок с док-камеры в ремонтные цеха верфи. На АО «ЦС «Звёздочка» СТС будет использоваться в основном для транспортирования подводных лодок.
СТС, поставленная «ЗПТО им. С.М. Кирова», оснащена автоматизированной системой управления (АСУ) на основе программируемого логического контролера (ПЛК). Архитектура системы управления и программное обеспечение полностью разработаны в России.
В отличие от систем зарубежного производства, в конструкции судовозных тележек, входящих в состав СТС, применены не только гидравлические, но и механические системы безопасности. В совокупности с возможностями АСУ данное техническое решение полностью исключает повреждение объекта во время подготовительных и транспортных операций.
Система транспортирования судов г/п 14 000 т (производства "ЗПТО им. С.М. Кирова") © tehnoros-ship.ru
Поставленное оборудование адаптировано для работы в неблагоприятных погодных условиях. Выполнение транспортных операций теперь возможно производить в диапазоне температур от -25 до +35°С. Гидравлические насосные станции, входящие в состав СТС, оснащены интегрированной системой подогрева/охлаждения рабочей среды.
При необходимости судовозные тележки можно погружать в морскую воду.
Всё поставленное оборудование обслуживается только российскими специалистами, что является весьма значимым фактором для предприятий военно-промышленного комплекса.
Проведенные на территории АО «ЦС «Звёздочка» испытания СТС показали, что российские машиностроители способны производить оборудование, не только не уступающее импортным аналогам по эксплуатационным свойствам, уровню автоматизации и надёжности, но и превосходящее их.
Применение современных СТС не только повышает уровень безопасности транспортных операций, но и их скорость. С введением в эксплуатацию современной СТС производства «ЗПТО им. С.М. Кирова» время на подготовку к выполнению транспортной операции сократилось в 5-8 раз, в зависимости от параметров перемещаемого судна.
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