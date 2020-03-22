Крупная партия самосвальных прицепов НЕФАЗ 8560-130082-02 отгружена в адрес ООО «Авангард-Агро»

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Прицеп-самосвал производства ПАО «НЕФАЗ», дочернего предприятия «КАМАЗа» в Башкирии, поставлен постоянному партнёру в количестве 45 единиц. Модель предназначена для перевозки зерна и других сельскохозяйственных грузов, в том числе и минеральных удобрений. Платформа прицепа, кроме основных бортов, имеет и надставные металлические борта — это позволяет перевезти до 15 кубометров груза за один рейс. Прицеп оснащён проверенными осями фирмы FUWA с надёжной рессорной подвеской. Гидроцилиндр Palfinger обеспечивает боковую разгрузку: как на левую, так и на правую сторону. Поставщиком техники выступил официальный дилер ПАО «КАМАЗ» — ООО «Воронежкомплект».

Модель заслуженно пользуется популярностью среди аграриев благодаря своей простоте, надёжности и доступности. В числе преимуществ прицепов НЕФАЗ — низкая стоимость, доступность запасных частей, широкая сеть сервисных центров. Эти прицепы с легкостью выполняют необходимый объём сельскохозяйственных работ, вписываются во все технологические карты при производстве сельскохозяйственных культур.

ООО «Авангард-Агро» является давним клиентом ПАО «КАМАЗ». Крупнейший российский агрохолдинг приобретает автомобильную и прицепную технику КАМАЗ с 2005 года.

Помимо отдельного прицепа ведущий российский производитель грузовой автотехники также готов предложить своим партнёрам автопоезд — автомобиль-самосвал КАМАЗ-45143 в тандеме с прицепом НЕФАЗ-8560-130082-02. Это готовое решение для эффективного выполнения транспортных задач в сельском хозяйстве.