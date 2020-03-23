На кролиководческом комплексе «Рощинский» в Тюменской области увеличили поголовье кроликов

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На кролиководческом комплексе «Рощинский» в Тюменском районе менее чем за год на 7 тысяч увеличилось поголовье. На единственном в области специализированном агропромышленном предприятии в настоящее время выращивают 19 тысяч кроликов.

Как отметил генеральный директор АКК «Рощинский» Николай Степанов, с приходом новых собственников в комплексе была проведена большая работа. Она коснулась всего предприятия.

«Мы провели ремонт старых клеток, которые не обновлялись с советских времен, в новом цехе модернизировали кормораздачу, реконструировали забойный цех. Сейчас занимаемся ремонтом кровли, складов и крольчатника. Большой объем работ уже проведен. Но останавливаться на достигнутом мы не собираемся», — поделился Николай Степанов.

По его словам, в ближайшем будущем на предприятии будет проведена модернизация старого крольчатника, чтобы увеличить число посадочных мест.

С началом весны комплекс готовится к посевной. Для этой цели была приобретена сельхозтехника — посевной комплекс и трактор, — сообщили в департаменте общественных связей Тюменской области.

«Уверен, с ближайшими задачами справимся», — отметил гендиректор.