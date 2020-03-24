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Производство

Единственный в России завод, выпускающий БМП, заявил о выходе из кризиса

ПАО «Курганмашзавод» (КМЗ, входит в Ростех), единственный в Российской Федерации завод, выпускающий боевые машины пехоты и одно из крупнейших предприятий оборонного комплекса России, заявило о выходе из кризиса за счет восстановления резервов по кредитным поручительствам. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

«Сегодня ситуация стабильна, предприятие работает в штатном режиме, выполняя гособоронзаказ. Заработная плата работникам выплачивается регулярно, задолженность по налогам и топливно-энергетическим ресурсам отсутствует, оснований говорить о кризисном положении нет. На 2020 год и далее перед предприятием стоит задача обеспечить дальнейшую положительную динамику производственно-хозяйственной деятельности», — сообщили на заводе.

Чистая прибыль «Курганмашзавода» по итогам 2019 года в соответствии с отчетом о финансовых результатах компании выросла в 469 раз и составила 90,4 млрд рублей. Этот показатель в 2018 году составил 192,8 млн рублей. При том, что в 2018 году положительный финансовый результат был достигнут впервые с 2014 года.

 © img.znak.com

Выручка компании в 2019 году составила 24,4 млрд рублей, в 2018 году — 22,3 млрд рублей, при этом прочие доходы завода в 2019 году выросли в 44 раза — с 2,2 млрд рублей до 97,3 млрд рублей. Краткосрочные обязательства компании с 2018 года снизились с 128,9 млрд рублей до 45 млрд рублей в основном за счет оценочных обязательств: снижение с 87,4 до 4,1 млрд рублей.

«Рост чистой прибыли в 2019 году обусловлен в том числе правилами отражения в бухгалтерском учете восстановления ранее созданных резервов ПАО „Курганмашзавод“ по поручительствам перед Внешэкономбанком и прочих резервов по сомнительным долгам. При этом стоит отметить, что и при исключении влияния фактора восстановления резервов ПАО „Курганмашзавод“ показало положительные результаты деятельности в 2019 году», — объяснили рост показателей в компании.

В пресс-службе пояснили, что в 2017 году Внешэкономбанк подал иск о признании банкротами управляющей организации ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» (ККУ КТЗ) и всех поручителей по кредитам — компаний, входящих в концерн «Тракторные заводы» (КТЗ), в том числе «Курганмашзавода».

"Общая сумма долга ККУ КТЗ составляла 97 млрд рублей. Это привело к созданию в отчетности КМЗ резервов на суммы, соответствующие выданному солидарному поручительству, одновременно с признанием убытков. В 2018 году задолженность военного дивизиона КТЗ перед ВЭБ была выкуплена Ростехом. В 2019 году производство о признании ПАО «Курганмашзавод» банкротом было прекращено, что позволило КМЗ в отчетности за 2019 год восстановить созданные в 2017 году резервы», — добавили на предприятии.

На стабилизацию финансового положения КМЗ и выполнение обязательств перед поставщиками и заказчиками Ростеха и НПО «Высокоточные комплексы», отмечают в пресс-службе предприятия, было выделено порядка 17 млрд рублей, обеспечена загрузка предприятия контрактами в рамках гособоронзаказа. «В результате длительных переговоров с кредиторами все имеющиеся долги были реструктуризированы, сводное исполнительное производство урегулировано, снят арест с имущества, дебиторской задолженности и банковских счетов предприятия», — добавили в пресс-службе.

«Курганмашзавод» — одно из крупнейших в России предприятий военно-промышленного комплекса и единственный завод в стране, выпускающий боевые машины пехоты, которые состоят на вооружении армий почти 30 стран. Помимо военной техники, предприятие производит гусеничные вездеходы, лесопромышленные машины, колесные погрузчики, мини-тракторы, автоприцепы, а также оборудование для нефтегазовой отрасли. В 2019 году КМЗ перешел под контроль Ростеха и вошел в состав холдинга «Высокоточные комплексы».
Источник: https://tass.ru/armiya-i-opk/8060579

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Курганмашзавод
  • Нет аватара termometrix
    24.03.2009:37:28

    Единственный в России завод, выпускающий БМП, заявил о выходе из кризиса

    Он по определению никогда не должен находиться в состоянии кризиса.Если единественный производитель БМП

    http://www.kmz....siya/vezdehody/

    Гражданская продукция завода

     © kmz.ru

     © kmz.ru

     © kmz.ru

     © kmz.ru

     © kmz.ru

     © kmz.ru

    Запасные части для транспортного и метталургичского оборудования

    http://www.kmz....siya/zapchasti/

    Вся гражданская продукция

    http://www.kmz.ru/

    Отредактировано: termometrix~09:38 24.03.20
    #1193168
    • Нет аватара alex_uns
      24.03.2009:53:48

      Он по определению никогда не должен находиться в состоянии кризиса.Если единественный производитель БМП

      Это даже не проблемы суперэффективных менеджеров)) это проблемы предела жадности в обществе   . Собственность, а деньги — это тоже собственность с процентами на них — святая неприкосновенность по Гражданскому кодексу)) И проблемы КМЗ собственника не волнуют, если его священная жадность — это неприкосновенность по законам!!) И эту священную жадность мы — общество, должны свято защищать!!! А в случае чего и на ура возмещать за счет всего государства!

      Отредактировано: alex_uns~09:57 24.03.20
      #1193172
  • Нет аватара alex_uns
    24.03.2009:48:17

    А о чем статья?

    О том, что макроэкономическая компания выкупила у кровососов долги и забрала себе за это весь рынок, принадлежавший монопольно КМЗ?   

    А может о том, о чем читаешь и все время думаешь — так, а в чем же была причина кризиса?   

    Как я понял, в образовании долгов или, как это звучит в статье, обязательств. Перед кем?    чертов капитализм.

    #1193170
    • Нет аватара termometrix
      24.03.2009:53:41

      у кровососов

      Ну иногда слишком эмоционально,брат.

      Можно было сохранить ТЗ.

      А если есть мошенничество,то согласен…есть и мегастройки,всегда нужны рабочие руки.

      Отредактировано: termometrix~09:59 24.03.20
      #1193171
    • Нет аватара termometrix
      24.03.2009:56:14

      чертов капитализм.

      Сегодня капитализм и социализм слились в одном.Повсюду. Посмотрим.

      Однако обе сисетмы подчинаются одним и тем же законам развития и прогресса,как ни странно.

      «Каждый новый результат должен быть лучше прежнего».

      «Каждый новый год должен быть лучше прежнего».

      Это что?

      Отредактировано: termometrix~09:59 24.03.20
      #1193174
      • Нет аватара alex_uns
        24.03.2010:05:10

        Нет нет, это кажется логическая ловушка. Если социализм и капитализм используют товарно-денежные отношения, то они идентичны в базисе — ошибка!

        Ошибка в том, что это (ТДО) всего-лишь инструмент. Его нельзя рассматривать в качестве основного фактора. Основной фактор определяется кто и как (в каких целях) им пользуется))

        И кстати, вот именно поэтому отношение к понятию собственность в новом обществе должно быть кардинально пересмотрено! А знаешь почему? А вот представляешь, мы живем всего 60-80 лет, а собственность вечна! но она же была принадлежностью личности? как имя собственное)) Дальше. Вот какой-то человек решил приобрести в собственность землю, но это же достояние человеческой цивилизации, вообще! а не отдельного человека. Земля будет существовать миллионы лет и вот мы, человеческая цивилизация (все бесчисленные поколения до этого идиотского события и все бесчисленное поколения после) блин расщедрились и отдали за резаную бумажку это бесконечное существование клочка земли какому-то … навечно.     Я не говорю про коррупцию и прочие плюшки при этом, Этот фантастический бред — основа капитализма   

        А ты говоришь социализм и капитализм слились воедино)

        Хочешь, можно и само понятие денег и связанных с ними процентов изничтожить!

        Отредактировано: alex_uns~12:40 24.03.20
        #1193178
  • Нет аватара termometrix
    24.03.2010:01:00

    Вроде бы и Волгоградский тракторный завод выпускает подобную тхенику.

    #1193176
  • Нет аватара AndreiЯНАО
    24.03.2012:20:57

    А цифры о чистой прибыли в 90 млрд. это уж слишком мощный выход из кризиса. Даже с трудом верится

    Отредактировано: AndreiЯНАО~12:26 24.03.20
    #1193192
  • Нет аватара senima56
    24.03.2012:46:26

    Перефразируя У. Черчиля, можно сказать: «Чтобы такой завод довести до банкротства- нужно быть гением!»         

    #1193196
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