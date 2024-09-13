Ростех поставил МЧС новую партию вездеходов для Арктики

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Курганмашзавод холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех поставил МЧС России новую партию вездеходов ТМ-140. Машины будут работать в арктическом комплексном центре Архангельской области и Чукотском автономном округе.

Главная особенность ТМ-140 — высокая проходимость. Вездеход может передвигаться по глубокому снегу, преодолевать болота и водные преграды. Кроме того, машина способна подниматься в гору под углом до 30 градусов. Эти характеристики позволяют применять ТМ-140 в труднодоступных районах, в том числе в сложных климатических условиях Арктики.

Еще одно преимущество вездехода — модульная компоновка, которая позволяет оперативно адаптировать ТМ-140 для специальных задач. Например, технику можно оснастить пассажирским модулем. Он позволяет перевозить до восьми человек и включает четыре спальных места для отдыха. Благодаря этому ТМ-140 подходит для длительных экспедиций.

«Ростех производит широкую линейку машин для специальных задач. Среди них снегоболотоход ТМ-140. Помимо универсального модуля, вездеход можно укомплектовать электростанцией, мастерской для ремонтно-восстановительных работ и спасательным оборудованием. Грузоподъемность машины составляет 4 тонны, скорость — до 45 км/ч по твердой поверхности и до 5 км/ч на воде, запас хода — более 500 км. Также на вездеход можно установить дополнительные топливные баки и увеличить дальность до 870 км. Благодаря этому спасатели всегда могут добраться до труднодоступных районов. Это особенно актуально для северных широт, в которых сложные погодные условия могут ограничить использование авиации. В этом году мы планируем поставить МЧС России еще несколько партий ТМ-140», — рассказали в Ростехе.

Машины снабжены автономной дизель-генераторной станцией для подзарядки аккумуляторных батарей, питания различного оборудования в модулях и кабине, а также для проведения сварочных работ. Вездеход комплектуется системой гарантированного запуска, которая позволяет завести двигатель даже при заряде аккумуляторных батарей ниже 20% от их номинального объема. Решение повышает надежность специальной техники.

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