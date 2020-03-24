Резидент ТОР «Хабаровск» наладил выпуск упаковки из пластика и бумаги

https://minvr.ru/upload/iblock/ce4/8cc1a947_0364_4359_98f0_10d2984d821b.jpg © minvr.ru

К производству одноразовой упаковки методом термоформования приступило ООО «ЗУМ» (входит в группу компаний «Мир упаковки»). Инвестиционный проект стоимостью 44 млн рублей реализован на территории опережающего развития «Хабаровск» по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». На предприятии создано 9 рабочих мест из 17 запланированных.

Производство резидента ТОР «Хабаровск» создано на площадке индустриального парка «Авангард». Выпуск одноразовой тары — это первый этап проекта, для чего был арендован цех площадью более 1 000 кв. метров, приобретена термоформовочная машина и начато изготовление контейнеров и ПЭТ бутылок.

© minvr.ru

«Сырьем служат ПЭТ преформы и лента БОПС, — рассказывает директор ООО „ЗУМ“ Андрей Суховетченко. — Вся продукция идет на реализацию компаниям, входящим в состав холдинга „Мир упаковки“, а это более 23 000 предприятий-партнёров. Мощность нашего цеха рассчитана на выпуск до 2,5 млн единиц. В перспективе планируем продавать товар и сторонним компаниям».

Второй этап проекта предусматривает приобретение оборудования полного цикла по изготовлению сырья (экструзия пленок ПП, ПЭТ, ПС, PLA) и дополнительных автоматических пневмо-вакуум формовочных машин, машин для изготовления бумажных стаканов и пакетов.

В настоящее время весь объем одноразовой упаковки «ЗУМ» производит под конкретные заказы, отгрузка происходит в день выпуска. Однако на случай непредвиденных обстоятельств резидент арендовал на территории индустриального парка «Авангард» складские помещения для хранения готовой продукции.

По данным АО «КРДВ» в настоящее время на территории опережающего развития «Хабаровск» инвестиционную деятельность ведут 36 резидентов с проектами на сумму 20,5 млрд рублей и рассчитанные на создание более 2 000 рабочих мест. Из них 18 проектов уже успешно реализованы, на новые предприятия трудоустроено более 1 100 местных жителей, а сумма частных инвестиционных вложений превышает 9 млрд. рублей. В числе запущенных проекты компаний «ТехноНиколь Дальний Восток», «Международный аэропорт Хабаровск», «Джей Джи Си Эвергрин» и другие. В общей сложности с момента вступления в силу федерального закона «О территориях опережающего социально-экономического развития» резиденты ТОР Дальнего Востока реализовали 115 проектов.