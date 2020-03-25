Летчики ВКС полностью освоили истребители Су-57
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/eqgrv2kHQHA
Минобороны РФ опубликовало уникальные кадры летно-технических и боевых возможностей самолета Су-57
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25.03.2010:04:01