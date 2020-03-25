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Летчики ВКС полностью освоили истребители Су-57

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/eqgrv2kHQHA

Минобороны РФ опубликовало уникальные кадры летно-технических и боевых возможностей самолета Су-57
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eqgrv2kHQHA

Су-57
  • Нет аватара sdelanok
    25.03.2010:04:01

    какая все-таки была проделана колоссальная инженерная работа для этого

    #1193273
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