В России в марте состояние озимых оказалось лучшим за 20 лет
На март этого года озимые культуры в России находятся в наилучшем состоянии с 2000-го года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя российского ГидрометеоцентраРомана Вильфанда.
По словам учёного, в неудовлетворительном состоянии впервые находятся лишь четыре процента озимых, что вдвое меньше обычного. Вильфанд отметил, что культуры развиваются в хорошем состоянии и комфортных условиях и дают высокую урожайность.
По данным Минсельхоза, в этом году озимыми засеяно 18,3 млн га, что на 600 тыс. га больше, чем годом ранее. Ранее ведомство сообщало, что 94,5% посевов находится в хорошем и удовлетворительном состоянии. Это выше уровня 2019 года и среднемноголетних значений. На прошлой неделе в Министерстве сельского хозяйства заявили, что уже подкормлено более 7 млн га озимых, но окончательные выводы о их состоянии можно будет делать только после полного схода снега.
В Министерстве предварительно ожидают урожай в 125,3 миллиона тонн, что немногим больше обычного.
Зимой этого года аграрии переживали, что во многих округах урожай будет низким из-за плохого состояния посевов. Например, на Северном Кавказе на тот момент в плохом и изреженном состоянии находилось 14 процентов, в ЮФО — 7,8, Приволжье — 2,7, на северо-западе — 2,3, центральных регионах — 1,3 процента площади. Лучше всего ситуация оказалась в Сибири, где пострадало лишь 0,2 процента посевов.
Читайте также...
- Агропромышленный комплекс в марте 2018 года
- Минсельхоз России: на 16 апреля сбор тепличных овощей вырос на 21,7%
- Грибной проект. Разбег
25.03.2021:50:56
25.03.2021:54:39
25.03.2021:52:13
25.03.2021:53:34