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Агропром и пищевая промышленность

В России в марте состояние озимых оказалось лучшим за 20 лет

 © agroinvestor.ru

На март этого года озимые культуры в России находятся в наилучшем состоянии с 2000-го года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя российского ГидрометеоцентраРомана Вильфанда.

По словам учёного, в неудовлетворительном состоянии впервые находятся лишь четыре процента озимых, что вдвое меньше обычного. Вильфанд отметил, что культуры развиваются в хорошем состоянии и комфортных условиях и дают высокую урожайность.

По данным Минсельхоза, в этом году озимыми засеяно 18,3 млн га, что на 600 тыс. га больше, чем годом ранее. Ранее ведомство сообщало, что 94,5% посевов находится в хорошем и удовлетворительном состоянии. Это выше уровня 2019 года и среднемноголетних значений. На прошлой неделе в Министерстве сельского хозяйства заявили, что уже подкормлено более 7 млн га озимых, но окончательные выводы о их состоянии можно будет делать только после полного схода снега.

В Министерстве предварительно ожидают урожай в 125,3 миллиона тонн, что немногим больше обычного.

Зимой этого года аграрии переживали, что во многих округах урожай будет низким из-за плохого состояния посевов. Например, на Северном Кавказе на тот момент в плохом и изреженном состоянии находилось 14 процентов, в ЮФО — 7,8, Приволжье — 2,7, на северо-западе — 2,3, центральных регионах — 1,3 процента площади. Лучше всего ситуация оказалась в Сибири, где пострадало лишь 0,2 процента посевов.
Источник: https://rosng.ru/post/content/v-ros...-ozimyh-okazalos-luchshim-za-20-let

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сельское хозяйство , статистика
  • Нет аватара nabludatel71
    25.03.2021:50:56

    В Минсельхоже предварительно ожидают урожай в 125,3 миллиона тонн

    Дай бог! Год непредсказуемый идёт.

    что немногим больше обычного

    А вот это загадочная фраза, если вспомнить, что в 2019 г. вышло 121 (предварительно), в 2018 г. было 113, а в 2017 г. — 136.    

    #1193346
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      25.03.2021:54:39

      если вспомнить, что в 2019 г. вышло 121 (предварительно), в 2018 г. было 113, а в 2017 г. — 136.

      Возможно, 2017 год не считает как рекордный.

      Отредактировано: Сергей Котенко~21:54 25.03.20
      #1193349
  • Нет аватара nabludatel71
    25.03.2021:52:13

    В Минсельхоже

    Тут ещё опечатка забавная.   

    #1193347
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