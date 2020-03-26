«Росатом» впервые в России запустил серийное производство погрузочно-доставочных машин

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Как сообщила пресс-служба госкорпорации «Росатом», ООО «АРМЗ Горные машины», которое начало свою работу летом 2019 года (о чем в июне 2019 года сообщил сайт «Сделано у Нас») впервые в России начало серийное производство погрузочно-доставочных машин с приводом от ионно-литиевого аккумулятора «ARGO ПДМ 140 Б» и ковшом, грузоподъемность ковша 1,3 тонны, предназначенных для подземных работ на узкожильных месторождениях с шириной до 1,5 м.

Производство, которое направленно на обеспечение внутренних потребностей Госкорпорации «Росатом», а также выхода продукции на внешний рынок, было организованно на площадке Приаргунского производственного горно-химического объединения (расположенна в городе Краснознаменск Забайкальского края) в рамках проекта Соглашения о промышленном партнерстве между Урановым холдингом «АРМЗ» и французской компанией Aramine.

В планах компании локализация производства литий-ионных аккумуляторов, а также выпуск новых моделей горно-шахтной техники.

«Новые погрузочно-доставочные машины позволят нам качественно и надежно выполнять операции по отгрузке и транспортировке руды внутри очистных блоков. Переход на новую аккумуляторную узкозахватную технику — экономически целесообразное решение, направленное на сокращение операционных затрат и повышение качества добычи руды», — сообщил генеральный директор ПАО «ППГХО» Иван Киселёв.

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В конце ноября первые машины французской компании Aramine «ARGO ПДМ 140 Б», собраные на заводе «ППГХО» в рамках соглашения о локализации производства, подписанного весной 2019 года на выставке «Mining World Russia», успешно прошли испытания и были введены в промышленную эксплуатацию в подземном руднике № 1 «ППГХО имени Е. П. Славского» (входит в состав АРМЗ).

Перед запуском в серийное производства сотрудники предприятия прошли обучение во Франции.