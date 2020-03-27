Омский НПЗ завершил ключевой этап строительства комплекса глубокой переработки нефти

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Омский НПЗ «Газпром нефти» успешно выполнил монтаж основного оборудования на строительной площадке комплекса глубокой переработки нефти (КГПН). Будущий высокотехнологичный комплекс мощностью 2 млн тонн по сырью повысит глубину переработки нефти на ОНПЗ до 97% - уровня лучших мировых показателей.

Инвестиции в строительство превышают 60 млрд рублей. Благодаря природоохранным решениям проект входит в сводный план федерального проекта «Чистый воздух» и является частью программы развития ОНПЗ, которую «Газпром нефть» реализует с 2008 года.

На строительной площадке завершен монтаж печей, реакционных аппаратов и сепараторов высокого давления. Установленное оборудование обеспечит переработку тяжелых нефтяных фракций в компоненты производства высококачественных нефтепродуктов. Продолжается монтаж комплексной автоматизированной системы управления, которая обеспечит надежный контроль за производственными и экологическими характеристиками производства. Проектом строительства предусмотрен целый комплекс мероприятий по охране атмосферного воздуха, а все технологические процессы будут протекать в условиях полной герметичности оборудования.

Строительство в плановом режиме проходит промежуточные контроли служб Ростехнадзора, строительные работы будут завершены в 2021 году.

«Новый комплекс не только повысит операционную эффективность предприятия, он поможет дополнительно сократить воздействие на окружающую среду благодаря современным природоохранным решениям, предусмотренным проектом. Кроме того, комплекс увеличит глубину нефтепереработки, а значит позволит увеличить выпуск востребованных рынком продуктов без необходимости наращивания объемов перерабатываемой нефти», — подчеркнул генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский.