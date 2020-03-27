Омский НПЗ завершил ключевой этап строительства комплекса глубокой переработки нефти
Омский НПЗ «Газпром нефти» успешно выполнил монтаж основного оборудования на строительной площадке комплекса глубокой переработки нефти (КГПН). Будущий высокотехнологичный комплекс мощностью 2 млн тонн по сырью повысит глубину переработки нефти на ОНПЗ до 97% - уровня лучших мировых показателей.
Инвестиции в строительство превышают 60 млрд рублей. Благодаря природоохранным решениям проект входит в сводный план федерального проекта «Чистый воздух» и является частью программы развития ОНПЗ, которую «Газпром нефть» реализует с 2008 года.
На строительной площадке завершен монтаж печей, реакционных аппаратов и сепараторов высокого давления. Установленное оборудование обеспечит переработку тяжелых нефтяных фракций в компоненты производства высококачественных нефтепродуктов. Продолжается монтаж комплексной автоматизированной системы управления, которая обеспечит надежный контроль за производственными и экологическими характеристиками производства. Проектом строительства предусмотрен целый комплекс мероприятий по охране атмосферного воздуха, а все технологические процессы будут протекать в условиях полной герметичности оборудования.
Строительство в плановом режиме проходит промежуточные контроли служб Ростехнадзора, строительные работы будут завершены в 2021 году.
«Новый комплекс не только повысит операционную эффективность предприятия, он поможет дополнительно сократить воздействие на окружающую среду благодаря современным природоохранным решениям, предусмотренным проектом. Кроме того, комплекс увеличит глубину нефтепереработки, а значит позволит увеличить выпуск востребованных рынком продуктов без необходимости наращивания объемов перерабатываемой нефти», — подчеркнул генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский.
Читайте также...
- Омский НПЗ «Газпром нефти» победил в региональном этапе конкурса «100 лучших товаров России»
- Курганхиммаш изготавливает крупногабаритное оборудование для АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
- Монтаж ресиверов азота для АО «Газпромнефть-ОНПЗ» идет с опережением графика.