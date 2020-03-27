Сделали и отправили фрезерные станки во Вьетнам
В 2019 году российское предприятие «Станочный парк» получило заказ на производство фрезерных станков из Вьетнама. В течении полутора месяцев был изготовлен вертикально-фрезерный станок #6Т12, широкоуниверсальный фрезерный станок #6Т83Ш и горизонтально-фрезерный станок #6т82г. Станки автопоездом поехали в Гамбург, оттуда морем во Вьетнам.
Для завода «Станочный парк» это не первый опыт экспортных поставок своих фрезерных станков, но первый экспортный опыт в страны дальнего зарубежья.
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27.03.2020:16:58