Сделали и отправили фрезерные станки во Вьетнам

© www.stanok-park.ru

В 2019 году российское предприятие «Станочный парк» получило заказ на производство фрезерных станков из Вьетнама. В течении полутора месяцев был изготовлен вертикально-фрезерный станок #6Т12, широкоуниверсальный фрезерный станок #6Т83Ш и горизонтально-фрезерный станок #6т82г. Станки автопоездом поехали в Гамбург, оттуда морем во Вьетнам.

© www.stanok-park.ru

Для завода «Станочный парк» это не первый опыт экспортных поставок своих фрезерных станков, но первый экспортный опыт в страны дальнего зарубежья.

© www.stanok-park.ru

© www.stanok-park.ru