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Экспорт

Сделали и отправили фрезерные станки во Вьетнам

 © www.stanok-park.ru

В 2019 году российское предприятие «Станочный парк» получило заказ на производство фрезерных станков из Вьетнама. В течении полутора месяцев был изготовлен вертикально-фрезерный станок #6Т12, широкоуниверсальный фрезерный станок #6Т83Ш и горизонтально-фрезерный станок #6т82г. Станки автопоездом поехали в Гамбург, оттуда морем во Вьетнам.

 © www.stanok-park.ru

Для завода «Станочный парк» это не первый опыт экспортных поставок своих фрезерных станков, но первый экспортный опыт в страны дальнего зарубежья.

 © www.stanok-park.ru

 © www.stanok-park.ru
Источник: https://www.stanok-park.ru/novosti/vietnam/

производство, станки, фрезерные, эскпорт, #Вьетнам
  • Нет аватара candino1971
    27.03.2020:16:58

    А что за город Гамбурд? Может быть Гамбург?

    #1193582
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