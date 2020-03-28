«Росморпорт» строит собственный флот для увеличения объемов дноуглубления

© ic.pics.livejournal.com

Самоотвозный земснаряд «Юрий Маслюков», построенный для Архангельского филиала ФГУП «Росморпорт» на АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» (Петрозаводск), после спуска на воду 23.08.2019 . Судно построено по проекту TSHD-2000 судостроительной группы Damen Shipyards Group © АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод»

По итогам 2019 года объем дноуглубительных ремонтных работ, проводимых ФГУП «Росморпорт», составил 9 млн кубометров — это на 16% больше, чем в 2018 году. При новом строительстве объемы дноуглубления также ежегодно нарастают. Доля дноуглубительных работ, выполняемых собственной техникой, увеличилась за 4 года с 52% почти до 70%. Одновременно произошло троекратное сокращение затрат на привлечение подрядных организаций.

Внушительный рост ключевых показателей стал возможен благодаря пополнению дноуглубительного флота предприятия — в 2019 году в распоряжении «Росморпорта» находится 36 единиц. За последние пять лет для нужд предприятия было построено 6 земснарядов, 5 из которых самоотвозные, а до 2030 года на отечественных верфях планируется заказать еще 4 дноуглубительных судна.

Осуществляемая ФГУП «Росморпорт» дноуглубительная деятельность направлена на решение двух задач.

Первая состоит в поддержании навигационных параметров существующих подводных гидротехнических сооружений (ГТС) для обеспечения безопасности мореплавания. Быстрое заиливание дна — одна из серьезных проблем судоходства. Уменьшение проходной осадки может привести к критической ситуации при прохождении судами каналов и акваторий морских портов, что сказывается на уменьшении грузооборота. Для решения этой проблемы необходима постоянная готовность дноуглубительного флота, обеспечение исходно-разрешительной документации и оперативное реагирование на возникающие вопросы.

Вторая задача — создание новых подводных ГТС — связана с развитием портовой инфраструктуры. Комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года предусмотрено строительство и реконструкция портов и терминалов, в том числе и формирование акваторий. Общий объем дноуглубительных работ при реализации данных проектов составит более 70 млн кубометров.

За 2018 год «Росморпорт» выполнил ремонтные дноуглубительные работы на 57 объектах в объеме порядка 8 млн кубометров. Согласно плану дноуглубительных работ и расстановки судов дноуглубительного флота, в 2019 году объем ремонтного дноуглубления «Росморпорта» должен вырасти до 9 млн кубометров (за 9 месяцев было извлечено порядка 6 млн кубометров).

В 2018 году значительные ресурсы предприятия были направлены на поддержание каналов и акваторий в паспортных параметрах. Так, в морском порту Махачкала проводилось оперативное ремонтное дноуглубление по восстановлению глубин на подходном канале сухогрузной гавани, в результате проведенных работ ширина канала увеличилась вдвое, до 50 метров, а допустимая осадка судов выросла до 5,5 метра.

В конце 2018 года в морском порту Владивосток проводились подводно-технические и ремонтные дноуглубительные работы по достижению навигационных глубин в акваториях причалов № 1 и № 2. В этом году работы были продолжены, в результате чего глубины были доведены до проектных параметров — не менее 9,7 метра.

Благодаря проведенным работам в апреле 2019 года порт Владивосток смог принять крупнотоннажные круизные суда с осадкой до 8,5 метра, а в сентябре 2019 года вслед за лайнером Costa Venezia (его «Росморпорт» предоставил участникам Восточного экономического форума в качестве плавучей гостиницы) состоялся судозаход самого крупного из когда-либо заходивших в российские морские порты круизного лайнера Spectrum Of The Seas. Судно является первым лайнером класса Quantum Ultra, его длина составляет 347 метров, ширина — 41 метр, водоизмещение — 168866 тонн.

Основной объем ремонтных дноуглубительных работ «Росморпорт» традиционно выполняет на морских и подходных каналах. С начала 2019 года на Волго-Каспийском морском судоходном канале извлечено 2,2 млн кубометров грунта, на Таганрогском подходном канале — 1,14 млн кубометров, на главном судовом ходу в порту Архангельск — 950 тыс. кубометров, на Калининградском морском канале преодолена отметка в 1 млн кубометров.

В октябре 2019 года «Росморпорт» приступил к ремонтному дноуглублению на перекате Донецкий реки Дон. Восстановление глубин на данном участке — первый этап серьезной работы, направленной на сокращение количества участков, лимитирующих судоходство в морских портах Ростов-на-Дону и Азов. В результате работ глубины на судоходном участке переката Донецкий будут доведены до навигационных значений 4 метра, что обеспечит безопасность мореплавания и будет способствовать стабильному грузообороту морских портов Ростов-на-Дону и Азов.

Значительный объем ремонтного дноуглубления в текущем году «Росморпорт» выполнил в морском порту Сабетта. В сжатые сроки навигации проводилось ремонтное дноуглубление в акваториях причалов № 2-4, технологических причалов и подходного канала порта. Это позволило удалить межсезонную заносимость на судоходных объектах и восстановить глубины для безопасного судоходства. На участках площадью около 4,2 кв. км было извлечено более 1,1 млн кубометров грунта.

С 2018 года ведутся плановые дноуглубительные работы по завершению строительства акватории Южного района в морском порту Усть-Луга.

В этом же порту в 2019 году начаты работы по формированию акватории в рамках строительства промышленно-логистического комплекса по хранению и перевалке минеральных удобрений. Проект реализуется на условиях ГЧП с ООО «Ультрамар». Дноуглубительные работы проводятся на площади в 273 тыс. кв. метров, предстоит извлечь более 1,5 млн кубометров грунта, что позволит достичь проектных глубин — 17,2 метра.

Весной 2019 года «Росморпортом» был утвержден и введен в действие стандарт организации «Выполнение дноуглубительных работ в морских портах и на подходах к ним». В его подготовке принимали непосредственное участие профильные специалисты дноуглубительных подразделений филиалов и центрального аппарата предприятия. Это первая разработка нормативно-технического документа в области выполнения дноуглубительных работ, подготовленная в соответствии с принципами и требованиями национальной системы стандартизации РФ.

В новом документе систематизирована существующая нормативная база, обобщены практические наработки, опыт и методы выполнения ремонтного и строительного дноуглубления. Стандарт стал практическим руководством при производстве всех этапов дноуглубительных работ — от проектирования до сдачи-приемки выполненных объемов.ФГУП «Росморпорт» проводит обширную научно-исследовательскую работу, направленную на внедрение современных инновационных решений. Так, при строительстве грунтоотвозных шаланд были использованы дизельные агрегаты контейнерного типа. Это позволяет оптимизировать дальнейшие затраты предприятия на эксплуатацию и ремонт судов.

Прорабатывается возможность использования беспилотных судов челночного типа при дноуглубительных работах. Планируется участие одной из шаланд предприятия в проведении опытной эксплуатации оборудования безэкипажного судовождения.

Повысить эффективность работы дноуглубительного флота призвана проводимая «Росморпортом» НИОКР «Система дистанционного контроля работ и формирования производственной отчетности для руководителей дноуглубительных проектов». Система позволит получать данные о текущем положении земснарядов и их производительности онлайн, отображать на цифровой карте текущие глубины, создавать трехмерные цифровые модели объектов работ, хранить информацию о ходе дноуглубительных работ, а также о выработанных объемах по каждому оператору и за весь проект.

Грамотное использование дноуглубительного флота — необходимое условие эффективной деятельности. Так, при наступлении льдообразования дноуглубительные суда передислоцируются в незамерзающие порты и возвращаются в порт приписки на период летней навигации.

Рост объемов дноуглубительных работ требует увеличения единиц дноуглубительного флота. ФГУП «Росморпорт» активно формирует собственный флот и постепенно отходит от услуг подрядных организаций.

Так, в 2014 году в составе дноуглубительного флота «Росморпорта» было 8 земснарядов, средний возраст которых составлял 29 лет. К 2019 году 10 новых высокопроизводительных судов пополнили флот предприятия. За это время доля дноуглубительных работ, выполняемых собственной техникой, увеличилась в 3 раза, что позволило сократить затраты, связанные с привлечением подрядных организаций.

В апреле 2014 года впервые в истории советского и российского судостроения состоялось подписание контракта на строительство дноуглубительных судов на российской верфи. За два года по заказу «Росморпорта» на заводе «Красное Сормово» было построено три универсальных, высокотехнологичных и производительных земснаряда проекта TSHD 1000 — «Соммерс», «Кроншлот» и «Кадош».

В 2016 году для предприятия было построено дноуглубительное судно проекта TSHD 2000 «Северная Двина». Через два года флот пополнился вторым судном этого же проекта — «Белое море». Оба земснаряда отвечают современным требованиям: могут работать в суровых климатических условиях Северного региона при волнении до 2 метров, оснащены необходимым высокопроизводительным оборудованием. В 2018-2019 годах суда «Северная Двина» и «Белое море» успешно выполняли ремонтные дноуглубительные работы в Балтийском регионе в морских портах Усть-Луга, Большой порт Санкт-Петербург и Калининград, а также в пределах СМП в порту Сабетта.

«Росморпорт» активно содействует локализации специального судостроения в России и восстановлению отечественных судостроительных компетенций, в том числе и дочернего судостроительного предприятия. В 2016 году на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе (ОССЗ) был построен несамоходный земснаряд проекта СSD 650 «Петр Саблин».

В 2018 году со стапелей завода сошли две самоходные шаланды «Сильная» и «Трудовая» с объемом трюма 600 кубометров. Названия судов точно соответствуют их характеристикам и назначению.

В июне 2019 года «Росморпорт» получил от завода новую самоходную грунтоотвозную шаланду с не менее звучным названием «Рабочая». Судно класса КМ Iсе1, длиной 67,1 метра, шириной 11,4 метра отличает большая вместимость грузового трюма — 916 кубометров. Шаланда уже обеспечивает дноуглубительные работы в порту Усть-Луга.

В августе 2019 года на ОССЗ состоялась торжественная церемония спуска на воду третьего судна проекта TSHD 2000 — самоотвозного земснаряда «Юрий Маслюков». Современный, мощный и экономичный земснаряд представляет собой синтез новых технических решений и опыта эксплуатации ранее построенных землесосов. Такое судно было построено в России впервые.

Сегодня дноуглубительный флот «Росморпорта» — это 36 судов: 9 самоотвозных трюмных земснарядов, 3 многочерпаковых земснаряда, 2 несамоходных рефулерных земснаряда фрезерного типа, 4 одночерпаковых штанговых земснаряда, 1 грейферный земснаряд и 16 грунтоотвозных шаланд, в том числе одна грунтоотвозная несамоходная баржа.

В настоящий момент идет строительство двух грунтоотвозных шаланд с объемом трюма 600 кубометров. Осенью 2020 года суда приступят к работе в Махачкалинском и Азово-Черноморском бассейновом филиалах ФГУП «Росморпорт».

В долгосрочной перспективе (до 2030 года) запланировано строительство еще 4 дноуглубительных судов: 1 рефулерного несамоходного фрезерного земснаряда и 3 самоотвозных трюмных земснаряда с объемом трюма 1 тыс. кубометров.

Благодаря последовательному пополнению дноуглубительного флота предприятие ежегодно повышает объемы дноуглубительных работ, сокращая при этом долю привлечения подрядных организаций. Развитие традиционной для «Росморпорта» компетенции — дноуглубительной деятельности — обеспечивает безопасность мореплавания и гарантирует стабильное функционирование портов страны.

В рамках экологической деятельности ФГУП «Росморпорт» проводит регулярные работы по компенсации ущерба водным биоресурсам, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду в морских портах страны.

В 2019 году на проведение производственно-экологического мониторинга предприятием затрачено 9,8 млн рублей. Был осуществлен выпуск более 4 млн экземпляров молоди ценных видов рыб (тихоокеанского лосося и русского осетра) на сумму 30 млн рублей.