Молочный завод «МолПродукт» во Владикавказе автоматизировал производство

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Автоматизированная линия розлива и упаковки продукции запущена 30 марта на молочном заводе «МолПродукт» во Владикавказе, новое оборудование приобретено при поддержке Региональной лизинговой компании Ярославской области (дочернее общество Корпорации МСП).

Если ранее на имеющемся на заводе оборудовании процесс розлива и упаковки продукции происходил в полуручном режиме, то наличие нового лизингового оборудования позволило полностью автоматизировать данный процесс. Эффект от реализации проекта — увеличение производительности труда и объема выпуска продукции до 20%.

Новая техника приобретена благодаря льготной лизинговой поддержке РЛК Ярославской области на сумму 9,5 миллиона рублей по финансированию двух единиц оборудования российского производствами по ставке 6% годовых.Компания «МолПродукт» работает в Северной Осетии с 2009 года, занимается производством и продажей молока, творога, кефира, сметаны, сливочного масла и нескольких видов сыра.