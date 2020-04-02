В Рязанскую область прибыла первая партия животных для строящейся мегафермы

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В селе Подвязье Рязанского района близок к завершению крупный инвестиционный проект ООО «Авангард» — строительство молочно-товарной фермы на 2000 коров. Общая стоимость инвестпроекта 1,4 миллиарда рублей.

В конце марта в регион прибыла третья партия скота для будущей фермы: 430 племенных животных голштинской породы привезли из Венгрии, их временно разместили в отделении «Стенькино». В соответствии с ветеринарными требованиями животные будут находиться на карантине в течение трёх недель. Всего для новой фермы завезли уже более 1100 голов.

ООО «Авангард» Рязанского района — многопрофильное аграрное предприятие, одно из крупнейших в регионе.