В Рязанскую область прибыла первая партия животных для строящейся мегафермы
В селе Подвязье Рязанского района близок к завершению крупный инвестиционный проект ООО «Авангард» — строительство молочно-товарной фермы на 2000 коров. Общая стоимость инвестпроекта 1,4 миллиарда рублей.
В конце марта в регион прибыла третья партия скота для будущей фермы: 430 племенных животных голштинской породы привезли из Венгрии, их временно разместили в отделении «Стенькино». В соответствии с ветеринарными требованиями животные будут находиться на карантине в течение трёх недель. Всего для новой фермы завезли уже более 1100 голов.
ООО «Авангард» Рязанского района — многопрофильное аграрное предприятие, одно из крупнейших в регионе.
Источник: https://www.ryazagro.ru/news/13107/
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