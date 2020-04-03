На кузбасской шахте «Талдинская-Западная-1» запустили техкомплекс
«СУЭК-Кузбасс» запустил в работу новый технологический комплекс на Восточной промплощадке шахты «Талдинская-Западная-1». Реализованный проект включает в себя строительство свыше 25 зданий и сооружений.
Среди ключевых объектов техкомплекса — внедрение поворотного отвалообразователя отечественного производства. «СУЭК-Кузбасс» привлёк для его изготовления ООО «Сиб-Дамель».
Ширина полотна агрегата составляет 1 600 мм, производительность — 4 тысячи т в час, Сейчас российская компания изготавливает вторую модель отвалоформирователя для строящейся шахты «7 Ноября-новая».
Также комплекс включает в себя надшахтное здание с конвейерной галереей подачи угля, устья флангового доставочного и путевого стволов пласта 66, электроподстанцию и электрокалориферную, вентиляторную и газоотсасывающую установки.
Затраты в строительство промышленного комплекса составили 1,3 млрд рублей.
Развитие Восточной промплощадки — перспективный проект «СУЭК-Кузбасса». Общие запасы участка превышают 140 млн т угля. В марте 2020 года предприятие приступило к разработке 66 пласта с запасами в более чем 12 млн т.
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