Новый цех на 64 мощных пресса: как УАЗ расширяет собственное производство

1 день назад

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В механосборочном производстве Ульяновского автозавода организовали новый участок мелкой штамповки деталей для автомобилей УАЗ. Всю производственную цепочку от пресса до склада разместили на площади 3500 квадратных метров, следует из поста в Telegram-канале «УАЗ Сегодня».

Как уточнили на УАЗе, на новом участке установлены 64 пресса с усилием от 25 до 100 тонн-сил. Оборудование смонтировали на прочном фундаменте, рассчитанном на большие нагрузки.

Для точной обработки деталей предусмотрены 18 станков для нарезания резьбы. Кроме того, на площадке находятся галтовка и дробемётная установка.

В организации участка участвовали несколько подразделений. Специалисты рассчитали нагрузки, выстроили логистику, смонтировали новую энергосистему и капитально отремонтировали помещения. При проведении работ также учитывался комфорт сотрудников, утверждают на УАЗе.

Следующим этапом станут благоустройство и монтаж нового пола в зоне хранения оснастки. Там размещены 2000 штампов.

Ранее служба главного инженера Ульяновского автозавода модернизировала энергоснабжение участка сварки пикапов Sollers в лонжеронном корпусе. Следующим этапом работ станет монтаж еще одной трансформаторной подстанции.

https://life.ua...out/news/25418/