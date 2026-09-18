Новый цех на 64 мощных пресса: как УАЗ расширяет собственное производство

В механосборочном производстве Ульяновского автозавода организовали новый участок мелкой штамповки деталей для автомобилей УАЗ. Всю производственную цепочку от пресса до склада разместили на площади 3500 квадратных метров, следует из поста в Telegram-канале «УАЗ Сегодня».
Как уточнили на УАЗе, на новом участке установлены 64 пресса с усилием от 25 до 100 тонн-сил. Оборудование смонтировали на прочном фундаменте, рассчитанном на большие нагрузки.
Для точной обработки деталей предусмотрены 18 станков для нарезания резьбы. Кроме того, на площадке находятся галтовка и дробемётная установка.
В организации участка участвовали несколько подразделений. Специалисты рассчитали нагрузки, выстроили логистику, смонтировали новую энергосистему и капитально отремонтировали помещения. При проведении работ также учитывался комфорт сотрудников, утверждают на УАЗе.
Следующим этапом станут благоустройство и монтаж нового пола в зоне хранения оснастки. Там размещены 2000 штампов.
Ранее служба главного инженера Ульяновского автозавода модернизировала энергоснабжение участка сварки пикапов Sollers в лонжеронном корпусе. Следующим этапом работ станет монтаж еще одной трансформаторной подстанции.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Группа «Соллерс» запустила на площадке принадлежащего ей&n...есел для внедорожников, пикапов и грузовиков марок УАЗ и Sollers.
- Ульяновский автозавод начал производить модернизированный Пикап, утверждает...nbsp;дизайне которых многократно обыгрывается мотив фирменной эмблемы УАЗа.
- Группа «Соллерс» на площадке принадлежащего ей Ульяно...еталлических каркасов рулей и изготовление пенополиуретановых обшивок.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0