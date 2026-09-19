Фото из ангара перед пресс-конференцией.

18 сентября «Аэрофлот» и компании Госкорпорации Ростех заключили контракт на поставку 90 отечественных среднемагистральных самолетов МС-21. Лайнеры будут переданы перевозчику в 2029-2032 годах. Вместе с 18 самолетами по контракту 2023 года парк «Аэрофлота» пополнится 108 МС-21. Соглашение предусматривает поставку воздушных судов и их полное техническое сопровождение в течение 22 лет.

Документ подписали «Аэрофлот», Объединенная авиастроительная корпорация, «Авиакапитал-Сервис» и Объединенная двигателестроительная корпорация. В церемонии приняли участие президент России Владимир Путин, глава Минпромторга Антон Алиханов и министр транспорта Андрей Никитин.

От полного импортозамещения до полноценного использования — 4 года. Мировой рекорд.

МС-21 массовая модель среднемагистрального авиалайнера, который способен перевозить до 211 пассажиров. Одной из ключевых технологических особенностей проекта стало широкое применение композиционных материалов. Российское композитное крыло большого удлинения снижает массу конструкции и повышает аэродинамическую эффективность. Ранее Ростех сообщал, что доля композитов в конструкции самолета составляет около 40%.

Силовая установка МС-21-310 построена на базе российского двигателя ПД-14 разработки ОДК. В ходе испытаний двигатель подтвердил заявленные характеристики, а отечественное композитное крыло прошло комплекс прочностных испытаний. В феврале 2026 года ОАК завершили внедрение российских композитных материалов также в силовые элементы киля и стабилизатора.

Импортозамещение касается не только материалов и крупных агрегатов. В России создано в том числе собственное оборудование для производства композитного крыла: отечественный робот-укладчик углеродного волокна получил российские системы управления и программное обеспечение. Таким образом, локализуется не только сам самолет, но и часть критически важных технологий его производства.

Полностью отечественная компонентная база снижает зависимость программы от зарубежных поставщиков и ограничений на поставку критических деталей. Для авиакомпаний в перспективе это означает возможность выстраивать обслуживание и поставки комплектующих внутри российской промышленной системы, хотя фактические эксплуатационные показатели новой версии самолета предстоит подтвердить уже в регулярной коммерческой эксплуатации.

Контракт подразумевает долгосрочное сотрудничество корпораций. В него включены авиатренажеры, подготовка летного и технического персонала, программное обеспечение и послепродажное обслуживание. Поставщик берет на себя обеспечение технической доступности самолетов, а авиакомпания сможет сосредоточиться на увеличении коммерческой эксплуатации.

Фото «Ни одна страна в мире сегодня не производит гражданские самолеты сама. Американские и европейские производители работают в кооперации с иностранными поставщиками. Авиационные двигатели выпускают всего 4 страны, не считая России. Наша страна, благодаря поддержке президента и правительства, смогла все сделать сама в рекордные сроки. Вместе с тем, для промышленности важны контракты, в которых четко зафиксированы условия поставки: количество самолетов, сроки, цена. Ведь производство пассажирского лайнера — длительный и дорогостоящий процесс, который занимает от полутора до двух лет. Контракт с „Аэрофлотом“ обеспечивает понятную загрузку на годы вперед и создает основу для планомерного наращивания серийного производства», — прокомментировал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Для промышленности такой долгосрочный заказ обеспечит гарантированный спрос и возможность планировать загрузку предприятий на годы вперед. Положительный эффект скажется и на рабочих местах, на улучшении экономического развития регионов, где пристусвубт заводы-поставщики, а так же качественный рост сектора гражданской авиации. Производство МС-21 объединяет широкую кооперацию российских предприятий в двигателестроении, авионике, композитах, электронике, программном обеспечении и производстве агрегатов. Развитие серии создает спрос на инженеров, конструкторов, производственных специалистов и технический персонал, а также поддерживает занятость у предприятий-смежников.

Успех для десятков предприятий, тысячи рабочих мест и процветание целых регионов.

Экономический эффект контракта распределен между десятками направлений промышленной кооперации. Серийный выпуск самолетов формирует долгосрочный спрос на двигатели ПД-14, композитные конструкции, авионику, элементы планера, программное обеспечение, наземное оборудование и услуги технического обслуживания, что за собой потянет еще десятки предприятий-подрядчиков из станкостроения, металлургии и проч. Производственная кооперация МС-21 уже включает предприятия в разных регионах: в частности, отдельные заводы специализируются на элементах фюзеляжа, хвостового оперения, пилонах двигателей и других агрегатах.

Это настоящий драйвер рынка труда. За каждым серийным самолетом стоит длительная цепочка производства комплектующих, испытаний, обслуживания и ремонта. Крупный гарантированный заказ создает основу для сохранения существующих и появления новых высококвалифицированных рабочих мест в авиастроении и смежных отраслях. Точное количество новых рабочих мест в рамках именно этого контракта стороны пока публично не назвали, но предполагаем это тысячи по всей России.

Дополнительный эффект: 22-летний сервисный цикл. После передачи самолетов экономическая активность вокруг программы не заканчивается: потребуются техническое обслуживание, запасные части, ремонт двигателей и агрегатов, подготовка специалистов, обновление программного обеспечения и работа учебных центров, соответсвенно полный цикл обеспечит рост экономики и благосостояния отрасли.

Первые 18 МС-21 по ранее заключенному договору должны поступить «Аэрофлоту» в 2027-2028 годах. С 2029 года начнется исполнение нового контракта на 90 бортов. Соглашение формирует для российского гражданского авиапрома долгосрочный портфель заказов и одновременно создает рынок обслуживания отечественных лайнеров на десятилетия вперед.

Источник Russian Heroes