АО «Черномортранснефть» протестировало опытный образец сверлильного пневматического устройства

© chernomor.transneft.ru

В Новороссийске, на базе производственного обслуживания (БПО) АО «Черномортранснефть» проведено тестирование опытного промышленного образца сверлильного пневматического устройства «СПИН» для дистанционного выполнения технологических отверстий.

Опытный образец был изготовлен на центральной базе производственного обслуживания (ЦБПО) АО «Транснефть — Приволга», там же была разработана конструкторская документация.

Применение данного устройства позволяет выполнять сверление отверстий в трубопроводе в период ремонтных работ без непосредственного присутствия человека в зоне потенциального риска. Сверление отверстий необходимо для измерения уровня нефти и избыточного давления в трубопроводе.

Впервые конструкция устройства была представлена на Международной научно-технической конференции молодежи ПАО «Транснефть» молодым специалистом — ведущим инженером Тихорецкого районного управления магистральных нефтепроводов АО «Черномортранснефть» Магомедом-Садыком Гаджимирзаевым. Благодаря надежности конструкции и простоте изготовления по итогам конференции было принято решение опытно-конструкторскую разработку внедрить на производственных объектах.

Устройство имеет цилиндрический корпус, внутри расположена тарированная пружина, которая, находясь в сжатом состоянии, создает усилие для поступательного движения кронштейна. На трубопроводе устройство фиксируется с помощью подвижных магнитных опор. Подача сжатого воздуха к устройству осуществляется по пневматическому шлангу. Охлаждающая жидкость заливается в специальный бак, размещенный в корпусе и подается к режущему элементу при включении устройства.

Пневматическая дрель была испытана специалистами БПО во время проведения плановых ремонтных работ на магистральном нефтепроводе (МН) Тихорецк — Туапсе при сверлении в трубопроводе отверстия диаметром 12 мм. По итогам тестирования сверлильное пневматическое устройство «СПИН» показало хорошие результаты и рекомендовано к применению в дальнейшем на объектах магистральных трубопроводов нефти и нефтепродуктов.