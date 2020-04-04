В г. Бобров Воронежской области открыли новый ФОК
В Бобровском районе открыли новый спортивный объект. Комплекс предназначен для проведения учебно-тренировочных физкультурно-оздоровительных занятий и соревнований по игровым видам спорта. новый ФОК у Ледового дворца им. Вячеслава Фетисова начали возводить в середине лета прошлого года. Средства выделили из областного и районного бюджетов. Объект рассчитан на занятия гандболом, волейболом, баскетболом, мини-футболом, теннисом и художественной гимнастикой.
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