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Спортивные объекты

В г. Бобров Воронежской области открыли новый ФОК

 © sun1-92.userapi.com

В Бобровском районе открыли новый спортивный объект. Комплекс предназначен для проведения учебно-тренировочных физкультурно-оздоровительных занятий и соревнований по игровым видам спорта. новый ФОК у Ледового дворца им. Вячеслава Фетисова начали возводить в середине лета прошлого года. Средства выделили из областного и районного бюджетов. Объект рассчитан на занятия гандболом, волейболом, баскетболом, мини-футболом, теннисом и художественной гимнастикой.

 © sun1-88.userapi.com

https://bobrov2...h-vidov-sporta/ (фото)
Источник: https://voronej.bezformata.com/list...izkulturno-ozdorovitelnij/82750790/

Спортивные объекты, Воронежская область , Спорт
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