Завод «АВРОРА ПАК ИНЖИНИРИНГ» создал новую линию для упаковки антисептиков

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Завод «АВРОРА ПАК ИНЖИНИРИНГ» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») выполнил проект создания линии для упаковки антисептиков, в том числе бытовых санитайзеров.

Заказчиком оборудования выступило предприятие, которое является лидером по производству бытовых санитайзеров и кожных антисептиков на рынке России. Оборудование отгружено заказчику.

Специалисты «АВРОРА ПАК ИНЖИНИРИНГ» разработали уникальный комплекс розлива, укупорки и этикетировки на базе моноблока с двухсопельным дозатором и забивщиком. Машина в полуавтоматическом режиме выполняет высокоточный розлив без пульсации и герметичную укупорку флаконов. Система этикетировки представлена отдельной линией с двумя аппликаторами, прижимными щетками и устройством переворота тары.

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