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Видеоблог

Как Китай отблагодарил Россию за помощь в борьбе с вирусом

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/R7miZs3NUvU

Выпуск о том, как текущая ситуация меняет взаимоотношения стран и народов и какие дополнительные перспективы и возможности открываются перед отечественной производственной сферой. Вместе с традиционной рубрикой позитивных новостей недели, конечно же. Приятного просмотра!
Источник: https://www.youtube.com/c/ВремявперёдОбзор

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экономика, промышленность,
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