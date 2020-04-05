Как Китай отблагодарил Россию за помощь в борьбе с вирусом

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Выпуск о том, как текущая ситуация меняет взаимоотношения стран и народов и какие дополнительные перспективы и возможности открываются перед отечественной производственной сферой. Вместе с традиционной рубрикой позитивных новостей недели, конечно же. Приятного просмотра!