Как Китай отблагодарил Россию за помощь в борьбе с вирусом
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/R7miZs3NUvU
Выпуск о том, как текущая ситуация меняет взаимоотношения стран и народов и какие дополнительные перспективы и возможности открываются перед отечественной производственной сферой. Вместе с традиционной рубрикой позитивных новостей недели, конечно же. Приятного просмотра!
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