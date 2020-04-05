ОАО «ГАКЗ» начало выпуск КМУ-150 ГАЛИЧАНИН на шасси УРАЛ Некст и КАМАЗ с двухрядной кабиной

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АО «Галичский автокрановый завод», которое входит в Ассоциацию «Росспецмаш», начало выпуск многофункциональных кранов-манипуляторов КМУ-150 ГАЛИЧАНИН, которые объединяют в себе кран-манипулятор, автогидроподъемник и бурильно-крановой машину, на шасси КАМАЗ-43118 (6×6) с двухрядной кабиной с бортовой платформой длиной 5535 мм, а также на шасси УРАЛ-4320 NEXT (6×6) с бортовой платформой длиной 6200 мм и длиной 5300 мм.

Ранее сайт «Сделано у Нас» сообщил о выпуске кран-манипулятора КМУ-150 «ГАЛИЧАНИН» на шасси КАМАЗ-43118 с однорядной кабиной, а также на шасси КАМАЗ-65117.

© gakz.ru

Ранее компания освоила выпуск КМУ-150 ГАЛИЧАНИН на шасси КАМАЗ :

КМА-150-1 KAMAZ-65115 (6×4) ЕВРО-5

КМА-150-2 KAMAZ-65117 (6×4) ЕВРО-5

КМА-150-5 KAMAZ-43118 (6×6) ЕВРО-5

КМА-150-1 с люлькой KAMAZ-65115 (6×4) ЕВРО-5

КМА-150-5 с люлькой KAMAZ-43118 (6×6) ЕВРО-5

КМА-150-5 три в одном KAMAZ-43118 (6×6) ЕВРО-5

КМА-150-5 с буром KAMAZ-43118 (6×6) ЕВРО-5