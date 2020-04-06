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Якутск — столица самого большого российского региона Республики Саха (Якутия). Из-за сурового климата Якутск называют одним из самых «холодных» городов Земли. Вместе с тем это и самый крупный город мира, расположенный в зоне вечной мерзлоты. Средняя продолжительность периода со снежным покровом в городе — 204 дня в году.

1. Якутский (Ленский) острог основали казаки в 1632 году. Крепость была расположена на правом берегу реки Лена примерно в 70 км от нынешнего города. В 1642 году после столкновений с коренным населением казаки перенесли Якутский острог на другой берег реки. В это же время центр Якутского воеводства получил нынешнее название.

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2. Главная улица Якутска — проспект Ленина. Справа видна площадь Орджоникидзе, от неё берёт начало улица Дзержинского.

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3. Площадь Ленина — центральная площадь Якутска.

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4. Панорама Якутска.

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5. Озеро Тёплое.

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6. Якутская телевышка. Высота телевышки составляет 241 метр. Она занимает восьмое место среди самых высоких телерадиопередающих башен России. А на момент возведения была самой высокой конструкцией, когда-либо построенной на вечной мерзлоте. В ходе её строительства в 1982 году верхние секции телевышки были смонтированы при помощи вертолёта-крана МИ-10К.

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7. В Якутске живёт около 300 тысяч человек. Население города увеличивается за счёт естественного прироста и миграции.

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8. Климат Якутска резко континентальный. Средняя температура января — около -40°С. Абсолютный минимум -64°С был зафиксирован в конце XIX века. Короткое лето, впрочем, в Якутске отличается зноем, бывает жара до +40°С.

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9. Якутск — крупнейший город планеты, расположенный на слое вечной мерзлоты, которую в мире называют «Сибирским сфинксом». Толщина ледяного щита достигает 250 метров.

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