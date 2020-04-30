Компания «Ферропласт Медикал» производит ультрафиолетовые стерилизаторы воздуха © Фото из открытых источников

Компания «Ферропласт Медикал» (г.Ярославль) выпускает аппараты ультрафиолетовой очистки воздуха «Ультра-Лайт». Принцип действия основан на способности ультрафиолета разрушать вирусы, бактерии и споры грибков. Воздух засасывается вентилятором внутрь устройства, где облучается ультрафиолетом и уже очищенный выдувается наружу. Конструкция является закрытой и безопасной, ультрафиолетовые лучи не попадают на людей в помещении. При работе не выделяется озон.

Очистители воздуха «Ультра-Лайт» имеют автоматическое управление и современный дизайн. Предназначены для обеззараживания воздуха в жилых и нежилых помещениях, например, в помещениях торговли, общественного питания и других.

Новость будет дополнена.

«Ультра-Лайт» марка компании «Ферропласт Медикал» производящей специализированное оборудование для обеззараживания ультрафиолетовым излучением. Компания более 20 лет занимается производством специализированного оборудования для обеззараживания ультрафиолетовым излучением.

Производство находится в Касимове (Касимовский приборный завод) и располагает полным технологическим циклом от проектирования до изготовления изделий. Компания также осуществляет проектирование, изготовление и поставку изделий по специальным требованиям потребителя.

В состав производства входят подразделения:

металлообрабатывающее производство,

электротехнический участок,

покрасочная линия,

сборочный цех,

испытательный участок,

конструкторское и проектно-технологическое бюро,

службы снабжения и маркетинга.

Очистители могут применяться в сфере производства, питания, торговли, транспорта, в офисах и в быту для стерилизации воздуха.

Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета

Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:

УФ-А с длиной волны 400—315 нм; УФ-В с длиной волны 315—280 нм; УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.

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Это свойство ультрафиолетовых лучей используется в стерилизаторах воздуха.

© Фото из открытых источников

Преимущества УФ-обеззараживателей

Не приносят вреда людям и окружающей среде, нет потребности в химикатах, Легко монтируются, обслуживаются и хранятся, Меньшие инвестиционные и эксплуатационные расходы по сравнению с другими способами очистки предметов, Нет потребности в специальном хранении, Модуль легко очищается снаружи и внутри, Простота замены ультрафиолетовых ламп. Легко встраиваются в процессы и меры обеззараживания воздуха.

Модели рециркулторов «Ультра-Лайт»

Компания «Ферропласт Медикал» производит рециркуляторы нескольких моделей.

1.Рециркулятор РБ-07-«Я-ФП» «Ультра-Лайт»

© Фото из открытых источников

На лицевой панели рециркулятора располагается блок программного управления, содержащий:

Двухцветный индикатор, расположенный в середине блока кнопок, показывающий продолжительность работы бактерицидных ламп (зеленый цвет означает, что ресурс лампы не выработан; красный цвет означает, что лампа ресурс выработала).

Кнопка № 1 программа «Постоянная работа в присутствии людей» предназначена для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей в режиме постоянного включения.

Кнопка № 2 программа «I категория до 30 м³",

Кнопка № 3 программа «I категория от 31-75м³",

Кнопка № 4 программа «II-V категория до 30м³",

Кнопка № 5 программа «II-V категория 31-75м³".

Кнопки предназначены для установки времени работы рециркулятора в зависимости от объема и категории обрабатываемого помещения перед запуском его в работу.

Кнопка № 6 «Запуск программы/Сброс» предназначена для запуска программы работы рециркулятора. Для этого её необходимо нажать после включения сетевого выключателя кнопки. Или для сброса режимов работы рециркулятора.

На лицевой панели также расположены:

Цифровой дисплей для указания текущего времени и суммарного времени работы бактерицидных ламп.

Кнопки «Часы» и «Минуты», предназначенные для коррекции и установки показаний текущего времени на дисплее.

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2.Рециркулятор РБ-06-«Я-ФП» «Ультра-Лайт»

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3.Рециркулятор РБ-18-«Я-ФП»-01

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4.Рециркулятор РБ-18-«Я-ФП»-02

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5.Рециркулятор РБ-20-«Я-ФП»-02

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© Фото из открытых источников

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6.Рециркулятор РБ-20-«Я-ФП»-01

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© Фото из открытых источников

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Технические характеристики.

Рециркуляторы работают от сети напряжением 220±22 В, частотой 50 Гц. Мощность, потребляемая рециркулятором, не более 200 ВА. Уровень излучения на расстоянии 1 м от источника не менее 2 Вт/м кв. Для ламп применяется специальное стекло, пропускающее бактерицидное излучение и поглощающее излучение ниже 200 нм, образующее озон. Средний срок службы ламп при правильной эксплуатации не менее 9000 часов. Время непрерывной работы рециркулятора не более 7 суток. Перерыв между включениями не регламентирован. Время выхода рециркулятора на рабочий режим не более 1 мин. По требованиям электробезопасности имеют класс I тип В по ГОСТ Р 50267.0-92 Габаритные размеры рециркулятора 1200×145×175 мм. Масса рециркуляторов до 6 кг. Средний срок службы не менее 5 лет. Наружные поверхности рециркулятора допускают дезинфекцию. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 50444-92. Мощность выходного воздушного потока — до 90 м³/час. Уровень шума не более 55 дБА.

Производство медицинской техники компании «Ферропласт Медикал» сертифицировано и лицензировано Федеральной Службой по Надзору в Сфере Здравоохранения и Социального Развития. Продукция прошла клинические испытания, по итогам которых занесена в Российский реестр медицинской техники с присвоением Регистрационного Удостоверения и декларации соответствия.