Компания «Ферропласт Медикал» производит ультрафиолетовые стерилизаторы воздуха
Компания «Ферропласт Медикал» производит ультрафиолетовые стерилизаторы воздуха © Фото из открытых источников
Компания «Ферропласт Медикал» (г.Ярославль) выпускает аппараты ультрафиолетовой очистки воздуха «Ультра-Лайт». Принцип действия основан на способности ультрафиолета разрушать вирусы, бактерии и споры грибков. Воздух засасывается вентилятором внутрь устройства, где облучается ультрафиолетом и уже очищенный выдувается наружу. Конструкция является закрытой и безопасной, ультрафиолетовые лучи не попадают на людей в помещении. При работе не выделяется озон.
Очистители воздуха «Ультра-Лайт» имеют автоматическое управление и современный дизайн. Предназначены для обеззараживания воздуха в жилых и нежилых помещениях, например, в помещениях торговли, общественного питания и других.
Новость будет дополнена.
«Ультра-Лайт» марка компании «Ферропласт Медикал» производящей специализированное оборудование для обеззараживания ультрафиолетовым излучением. Компания более 20 лет занимается производством специализированного оборудования для обеззараживания ультрафиолетовым излучением.
Производство находится в Касимове (Касимовский приборный завод) и располагает полным технологическим циклом от проектирования до изготовления изделий. Компания также осуществляет проектирование, изготовление и поставку изделий по специальным требованиям потребителя.
В состав производства входят подразделения:
- металлообрабатывающее производство,
- электротехнический участок,
- покрасочная линия,
- сборочный цех,
- испытательный участок,
- конструкторское и проектно-технологическое бюро,
- службы снабжения и маркетинга.
Очистители могут применяться в сфере производства, питания, торговли, транспорта, в офисах и в быту для стерилизации воздуха.
Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета
Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:
- УФ-А с длиной волны 400—315 нм;
- УФ-В с длиной волны 315—280 нм;
- УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.
Это свойство ультрафиолетовых лучей используется в стерилизаторах воздуха.
Преимущества УФ-обеззараживателей
- Не приносят вреда людям и окружающей среде, нет потребности в химикатах,
- Легко монтируются, обслуживаются и хранятся,
- Меньшие инвестиционные и эксплуатационные расходы по сравнению с другими способами очистки предметов,
- Нет потребности в специальном хранении,
- Модуль легко очищается снаружи и внутри,
- Простота замены ультрафиолетовых ламп.
- Легко встраиваются в процессы и меры обеззараживания воздуха.
Модели рециркулторов «Ультра-Лайт»
Компания «Ферропласт Медикал» производит рециркуляторы нескольких моделей.
1.Рециркулятор РБ-07-«Я-ФП» «Ультра-Лайт»
На лицевой панели рециркулятора располагается блок программного управления, содержащий:
- Двухцветный индикатор, расположенный в середине блока кнопок, показывающий продолжительность работы бактерицидных ламп (зеленый цвет означает, что ресурс лампы не выработан; красный цвет означает, что лампа ресурс выработала).
- Кнопка № 1 программа «Постоянная работа в присутствии людей» предназначена для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей в режиме постоянного включения.
- Кнопка № 2 программа «I категория до 30 м³",
- Кнопка № 3 программа «I категория от 31-75м³",
- Кнопка № 4 программа «II-V категория до 30м³",
- Кнопка № 5 программа «II-V категория 31-75м³".
- Кнопки предназначены для установки времени работы рециркулятора в зависимости от объема и категории обрабатываемого помещения перед запуском его в работу.
- Кнопка № 6 «Запуск программы/Сброс» предназначена для запуска программы работы рециркулятора. Для этого её необходимо нажать после включения сетевого выключателя кнопки. Или для сброса режимов работы рециркулятора.
На лицевой панели также расположены:
- Цифровой дисплей для указания текущего времени и суммарного времени работы бактерицидных ламп.
- Кнопки «Часы» и «Минуты», предназначенные для коррекции и установки показаний текущего времени на дисплее.
2.Рециркулятор РБ-06-«Я-ФП» «Ультра-Лайт»
3.Рециркулятор РБ-18-«Я-ФП»-01
4.Рециркулятор РБ-18-«Я-ФП»-02
5.Рециркулятор РБ-20-«Я-ФП»-02
6.Рециркулятор РБ-20-«Я-ФП»-01
Технические характеристики.
- Рециркуляторы работают от сети напряжением 220±22 В, частотой 50 Гц.
- Мощность, потребляемая рециркулятором, не более 200 ВА.
- Уровень излучения на расстоянии 1 м от источника не менее 2 Вт/м кв.
- Для ламп применяется специальное стекло, пропускающее бактерицидное излучение и поглощающее излучение ниже 200 нм, образующее озон.
- Средний срок службы ламп при правильной эксплуатации не менее 9000 часов.
- Время непрерывной работы рециркулятора не более 7 суток. Перерыв между включениями не регламентирован.
- Время выхода рециркулятора на рабочий режим не более 1 мин.
- По требованиям электробезопасности имеют класс I тип В по ГОСТ Р 50267.0-92
- Габаритные размеры рециркулятора 1200×145×175 мм.
- Масса рециркуляторов до 6 кг.
- Средний срок службы не менее 5 лет.
- Наружные поверхности рециркулятора допускают дезинфекцию.
- Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 50444-92.
- Мощность выходного воздушного потока — до 90 м³/час.
- Уровень шума не более 55 дБА.
Производство медицинской техники компании «Ферропласт Медикал» сертифицировано и лицензировано Федеральной Службой по Надзору в Сфере Здравоохранения и Социального Развития. Продукция прошла клинические испытания, по итогам которых занесена в Российский реестр медицинской техники с присвоением Регистрационного Удостоверения и декларации соответствия.
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