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Производство

Компания «Ферропласт Медикал» производит ультрафиолетовые стерилизаторы воздуха

Компания «Ферропласт Медикал» производит ультрафиолетовые стерилизаторы воздухаКомпания «Ферропласт Медикал» производит ультрафиолетовые стерилизаторы воздуха © Фото из открытых источников

Компания «Ферропласт Медикал» (г.Ярославль) выпускает аппараты ультрафиолетовой очистки воздуха «Ультра-Лайт». Принцип действия основан на способности ультрафиолета разрушать вирусы, бактерии и споры грибков. Воздух засасывается вентилятором внутрь устройства, где облучается ультрафиолетом и уже очищенный выдувается наружу. Конструкция является закрытой и безопасной, ультрафиолетовые лучи не попадают на людей в помещении. При работе не выделяется озон.

Очистители воздуха «Ультра-Лайт» имеют автоматическое управление и современный дизайн. Предназначены для обеззараживания воздуха в жилых и нежилых помещениях, например, в помещениях торговли, общественного питания и других.

Новость будет дополнена.

«Ультра-Лайт» марка компании «Ферропласт Медикал» производящей специализированное оборудование для обеззараживания ультрафиолетовым излучением. Компания более 20 лет занимается производством специализированного оборудования для обеззараживания ультрафиолетовым излучением.

Производство находится в Касимове (Касимовский приборный завод) и располагает полным технологическим циклом от проектирования до изготовления изделий. Компания также осуществляет проектирование, изготовление и поставку изделий по специальным требованиям потребителя.

В состав производства входят подразделения:

  • металлообрабатывающее производство,
  • электротехнический участок,
  • покрасочная линия,
  • сборочный цех,
  • испытательный участок,
  • конструкторское и проектно-технологическое бюро,
  • службы снабжения и маркетинга.

Очистители могут применяться в сфере производства, питания, торговли, транспорта, в офисах и в быту для стерилизации воздуха.

Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета

Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:

  1. УФ-А с длиной волны 400—315 нм;
  2. УФ-В с длиной волны 315—280 нм;
  3. УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.

 © avatars.mds.yandex.net

Это свойство ультрафиолетовых лучей используется в стерилизаторах воздуха.

 © Фото из открытых источников

Преимущества УФ-обеззараживателей

  1. Не приносят вреда людям и окружающей среде, нет потребности в химикатах,
  2. Легко монтируются, обслуживаются и хранятся,
  3. Меньшие инвестиционные и эксплуатационные расходы по сравнению с другими способами очистки предметов,
  4. Нет потребности в специальном хранении,
  5. Модуль легко очищается снаружи и внутри,
  6. Простота замены ультрафиолетовых ламп.
  7. Легко встраиваются в процессы и меры обеззараживания воздуха.

Модели рециркулторов «Ультра-Лайт»

Компания «Ферропласт Медикал» производит рециркуляторы нескольких моделей.

1.Рециркулятор РБ-07-«Я-ФП» «Ультра-Лайт»

 © Фото из открытых источников

На лицевой панели рециркулятора располагается блок программного управления, содержащий:

  • Двухцветный индикатор, расположенный в середине блока кнопок, показывающий продолжительность работы бактерицидных ламп (зеленый цвет означает, что ресурс лампы не выработан; красный цвет означает, что лампа ресурс выработала).
  • Кнопка № 1 программа «Постоянная работа в присутствии людей» предназначена для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей в режиме постоянного включения.
  • Кнопка № 2 программа «I категория до 30 м³",
  • Кнопка № 3 программа «I категория от 31-75м³",
  • Кнопка № 4 программа «II-V категория до 30м³",
  • Кнопка № 5 программа «II-V категория 31-75м³".
  • Кнопки предназначены для установки времени работы рециркулятора в зависимости от объема и категории обрабатываемого помещения перед запуском его в работу.
  • Кнопка № 6 «Запуск программы/Сброс» предназначена для запуска программы работы рециркулятора. Для этого её необходимо нажать после включения сетевого выключателя кнопки. Или для сброса режимов работы рециркулятора.

На лицевой панели также расположены:

  • Цифровой дисплей для указания текущего времени и суммарного времени работы бактерицидных ламп.
  • Кнопки «Часы» и «Минуты», предназначенные для коррекции и установки показаний текущего времени на дисплее.

 © static.tildacdn.com

 © medica-shop.ru

 © zodiakvideo.ru

 © static.tildacdn.com

2.Рециркулятор РБ-06-«Я-ФП» «Ультра-Лайт»

 © zodiakvideo.ru

 © static.tildacdn.com

 © static.tildacdn.com

 © static.tildacdn.com

 © sun1-30.userapi.com

 © sun9-10.userapi.com

3.Рециркулятор РБ-18-«Я-ФП»-01

 © zodiakvideo.ru

 © krasnodar-medtehnika.ru

 © medradyga.ru

 © sun1-19.userapi.com

4.Рециркулятор РБ-18-«Я-ФП»-02

 © zodiakvideo.ru

 © krasnodar-medtehnika.ru

 © medradyga.ru

 © static.tildacdn.com

5.Рециркулятор РБ-20-«Я-ФП»-02

 © zodiakvideo.ru

 © Фото из открытых источников

 © static.tildacdn.com

 © medtechmarket.ru

6.Рециркулятор РБ-20-«Я-ФП»-01

 © static.tildacdn.com

 © static.tildacdn.com

 © Фото из открытых источников

 © static.tildacdn.com

Технические характеристики.

  1. Рециркуляторы работают от сети напряжением 220±22 В, частотой 50 Гц.
  2. Мощность, потребляемая рециркулятором, не более 200 ВА.
  3. Уровень излучения на расстоянии 1 м от источника не менее 2 Вт/м кв.
  4. Для ламп применяется специальное стекло, пропускающее бактерицидное излучение и поглощающее излучение ниже 200 нм, образующее озон.
  5. Средний срок службы ламп при правильной эксплуатации не менее 9000 часов.
  6. Время непрерывной работы рециркулятора не более 7 суток. Перерыв между включениями не регламентирован.
  7. Время выхода рециркулятора на рабочий режим не более 1 мин.
  8. По требованиям электробезопасности имеют класс I тип В по ГОСТ Р 50267.0-92
  9. Габаритные размеры рециркулятора 1200×145×175 мм.
  10. Масса рециркуляторов до 6 кг.
  11. Средний срок службы не менее 5 лет.
  12. Наружные поверхности рециркулятора допускают дезинфекцию.
  13. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 50444-92.
  14. Мощность выходного воздушного потока — до 90 м³/час.
  15. Уровень шума не более 55 дБА.

Производство медицинской техники компании «Ферропласт Медикал» сертифицировано и лицензировано Федеральной Службой по Надзору в Сфере Здравоохранения и Социального Развития. Продукция прошла клинические испытания, по итогам которых занесена в Российский реестр медицинской техники с присвоением Регистрационного Удостоверения и декларации соответствия.

Использованы дополнительные фото и текстовые материалы сайтов:

  1. ferroplast.ru,
  2. vk.com,
  3. medradyga.ru,
  4. mebelmed.ru,
  5. salontool.ru,
  6. zodiakvideo.ru,
  7. www.stroitelstvo-new.ru,
  8. 05.rospotrebnadzor.ru,
  9. uvmax-dez.ru,

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