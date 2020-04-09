«Росэлектроника» разработала телемедицинский сервис для удаленного приема пациентов

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал телемедицинский сервис для удаленного приема пациентов. Решение уже внедряется в медучреждениях России и позволило медицинским специалистам в условиях введенных ограничений увеличить количество дистанционных консультаций более чем в 10 раз.

Одним из первых учреждений, где внедрена новая система, стало КГБУЗ «Краевая клиническая больница» — крупнейшая многопрофильная клиника Красноярского края. В условиях карантина из-за коронавируса использование нового программного обеспечения позволило за неделю сократить количество очных приемов пациентов на 90%. При этом число онлайн-консультаций выросло с 20 до 250 в день.

В составе «Росэлектроники» разработку ведет санкт-петербургский филиал концерна «Вега». Техническое решение представляет собой интернет-портал «Телемедицина», с помощью которого организуются консультации «врач-врач» и «врач-пациент» в формате видеоконференции или чата. С помощью сервиса специалист может дистанционно провести диагностику или скорректировать лечение.

«Дистанционные технологии в здравоохранении особенно актуальны сейчас, в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Мы готовы предложить регионам эффективное и надежное решение. Портал „Телемедицина“, созданный холдингом „Росэлектроника“, значительно ускоряет и упрощает работу медиков, а также облегчает доступ к медуслугам для населения. Сервис имеет возможность гибких настроек телемедицинских консультаций под разные болезни. Система автоматизирует процессы приема заявок на телемедицинские консультации, сбора статистки, формирования необходимой аналитики и отчетности», — рассказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Система устанавливается на северах региональных властей или медучреждений, там же хранятся данные пациентов. Для развертывания системы не требуются большие временные затраты и дорогостоящая технологическая база."Особенностью нашего решения является гибкость в настройке и интегрируемость в уже существующие медицинские информационные системы. Портал может использоваться медучреждениями разных уровней: от частных клиник и медицинских центров до региональных систем здравоохранения", — добавил заместитель директора по НИОКР филиала концерна «Вега» в Санкт-Петербурге Андрей Слесарев.

Внедрение системы в Красноярской краевой клинической больнице было реализовано совместно с компанией СП.АРМ — одним из крупнейших разработчиков ИТ-решений в сфере здравоохранения.