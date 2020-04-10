Завод им. Петровского запустил серийное производство бактерицидных рециркуляторов воздуха

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ПАО «Завод имени Г. И. Петровского» в Нижнем Новгороде начал серийное производство бактерицидных рециркуляторов. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского правительства.

В условиях распространения коронавирусной инфекции рециркуляторы стали крайне востребованы. Они необходимы для обеззараживания воздуха в организациях, которые продолжают работу, и в социальных учреждениях.

Уточняется, что завод им. Петровского готов выпускать до 3 тысяч рециркуляторов в месяц. В настоящий момент решается вопрос с поставками необходимых комплектующих с завода из Саранска. Из Мордовии планируется поставлять дополнительные лампы для рециркуляторов.

Также предприятие готовится ускорить запуск серийного производства наркозно-дыхательных аппаратов с функцией ИВЛ. Сообщается, что предприятие уже получило регистрационное удостоверение. В настоящее время аппарат проходит экспертизу в медицинских центрах. Заключение специалисты должны дать 9 апреля.

Генеральный директор завод Николай Упирвицкий пояснил, что после решения вопроса с комплектующими для наркозно-дыхательных аппаратов с функцией ИВЛ, предприятия планирует приступить к серийному производству через 2-3 недели.

В настоящее время в области насчитывается около 1,1 тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

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Справка

В настоящее время ПАО «Завод им. Г.И. Петровского» производит и поставляет как продукцию по ГОЗ для нужд Минобороны России, так и для своих давних партнеров других промышленных предприятий.

Завод является одним из основных изготовителей бортовых и наземных регистраторов речевой информации («черных ящиков»).

На сегодняшний день завод развивает свои традиционные направления: