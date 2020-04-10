На Хабаровском СЗ заложены 2 краболова проекта 03141

Картинки по запросу "восточная верфь краболов" © magadanmedia.ru

27 марта 2020 года в рабочем порядке на «Хабаровском судостроительном заводе» (Хабаровский край) заложены кили 2 краболовов проекта 03141.

По словам президента Магаданской ассоциации рыбопромышленников, генерального директора ООО «Тихоокеанская рыбопромышленная компания» и ООО «Маг-Си Интернешнл» Михаила Котова 27 марта на Хабаровском судостроительном заводе в присутствии представителей Росрегистра заложены кили двух краболовов ООО «Маг-Си Интернешнл». После отмены карантинного режима дальневосточные корабелы приступят к активным работам по строительству судовых корпусов.

Промысловые суда проекта 03141 предназначены для промысла краба и креветки ловушками, хранения улова в охлажденной морской воде, с последующей транспортировкой свежего продукта в порт.

Хабаровский СЗ закупает металлопрокат для второго краболова © sudostroenie.info

Судно для добычи краба проекта 03141 — справка: