На Хабаровском СЗ заложены 2 краболова проекта 03141
Картинки по запросу "восточная верфь краболов" © magadanmedia.ru
27 марта 2020 года в рабочем порядке на «Хабаровском судостроительном заводе» (Хабаровский край) заложены кили 2 краболовов проекта 03141.
По словам президента Магаданской ассоциации рыбопромышленников, генерального директора ООО «Тихоокеанская рыбопромышленная компания» и ООО «Маг-Си Интернешнл» Михаила Котова 27 марта на Хабаровском судостроительном заводе в присутствии представителей Росрегистра заложены кили двух краболовов ООО «Маг-Си Интернешнл». После отмены карантинного режима дальневосточные корабелы приступят к активным работам по строительству судовых корпусов.
Промысловые суда проекта 03141 предназначены для промысла краба и креветки ловушками, хранения улова в охлажденной морской воде, с последующей транспортировкой свежего продукта в порт.
Хабаровский СЗ закупает металлопрокат для второго краболова © sudostroenie.info
Судно для добычи краба проекта 03141 — справка:
- Класс судна — (РС) КМ Ice2 (REF) fishing vessel
- Длина наибольшая — 63,27 м
- Ширина — 10,6 м
- Высота борта (до верхней палубы) — 4,6 м
- Валовая вместимость — 1048 т
- Мощность ГД — 1618 кВт
- Cкорость — 14 уз
- Экипаж — 21 чел.
- Автономность — 45 сут.
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