Сбербанк представил прототип робота, дезинфицирующего помещения

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Сбербанк создал прототип робота, который уничтожает вирусы и за ночь может продезинфицировать помещение площадью более 2,5 тыс. кв. м. Об этом говорится в сообщении банка.

Робот оснащен мощными ультрафиолетовыми лампами и автоматически выключается, когда человек заходит в комнату. Использовать его Сбербанк предлагает как в больницах и школах, так и в вагонах метро.

Дезинфектор, созданный на базе робота-курьера, получил ультрафиолетовые лампы суммарной мощностью 100 Вт. Они позволяют дезинфицировать помещение площадью 20 кв. м всего за пять минут. В дальнейшем же мощность ламп, ультрафиолетовое излучение которых убивает все типы патогенов, в том числе вирусы, может быть увеличена, отметили в банке.