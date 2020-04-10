Сбербанк представил прототип робота, дезинфицирующего помещения
Сбербанк создал прототип робота, который уничтожает вирусы и за ночь может продезинфицировать помещение площадью более 2,5 тыс. кв. м. Об этом говорится в сообщении банка.
Робот оснащен мощными ультрафиолетовыми лампами и автоматически выключается, когда человек заходит в комнату. Использовать его Сбербанк предлагает как в больницах и школах, так и в вагонах метро.
Дезинфектор, созданный на базе робота-курьера, получил ультрафиолетовые лампы суммарной мощностью 100 Вт. Они позволяют дезинфицировать помещение площадью 20 кв. м всего за пять минут. В дальнейшем же мощность ламп, ультрафиолетовое излучение которых убивает все типы патогенов, в том числе вирусы, может быть увеличена, отметили в банке.
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