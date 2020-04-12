Россия действует на опережение в борьбе за сытые желудки

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Выпуск о том, как Россия приспосабливается к новым условиям и вступает в важную схватку — за урожай этого года. Фронт этот сегодня не менее важен, чем медицинский, что подтверждает опыт других стран, которые столкнулись с рядом проблем раньше нашего. Обо всём этом рассказываем в ролике. Приятного просмотра!