Россия действует на опережение в борьбе за сытые желудки
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/9wIVFlND3VI
Выпуск о том, как Россия приспосабливается к новым условиям и вступает в важную схватку — за урожай этого года. Фронт этот сегодня не менее важен, чем медицинский, что подтверждает опыт других стран, которые столкнулись с рядом проблем раньше нашего. Обо всём этом рассказываем в ролике. Приятного просмотра!
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12.04.2018:46:45