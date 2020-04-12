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Россия действует на опережение в борьбе за сытые желудки

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/9wIVFlND3VI

Выпуск о том, как Россия приспосабливается к новым условиям и вступает в важную схватку — за урожай этого года. Фронт этот сегодня не менее важен, чем медицинский, что подтверждает опыт других стран, которые столкнулись с рядом проблем раньше нашего. Обо всём этом рассказываем в ролике. Приятного просмотра!
Источник: https://www.youtube.com/c/ВремявперёдОбзор

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экономика, промышленность,
  • Нет аватара nabludatel71
    12.04.2018:46:45

    При всём уважении, старт посевной определяется погодой, а не «игрой на опережение» со стороны правительства.

    И как-то не тянет на беспристрастный взгляд (анонсированный в начале ролика) выражение типа «если дать волю торговцам, то они вывезут из страны весь хлеб, оставив собственное население с дыркой от бублика». Зачем нагнетать истерию? Что, когда-то такое было где-нибудь?

    Во-первых, при возникновении дефицита на рынке начинают расти цены, в результате чего в какой-то момент вывоз на другие рынки теряет привлекательность, и ситуация стабилизируется.

    Во-вторых, физически невозможно вывезти весь урожай зерна — инфраструктура не справится. 5-6 млн т зерна в месяц — наш текущий потолок возможностей экспорта при урожае 120 млн т.

    В-третьих, весь март, несмотря на девальвацию, вывоз зерна ни капли не активизировался по сравнению с предыдущим годом, который и так был не лучшим.

    (понедельную динамику можно посмотреть здесь). И в течение этого сезона (2019/20) он отставал от прогнозов. Причина — конкуренты тоже собрали хороший урожай, и наше зерно местами стало непривлекательно в ценовом плане.

    В-четвёртых, последние два-три года правительство, стимулируя сельхозэкспорт, ввело кучу субсидий — самая главная из них на транспортировку из дальних регионов. Так как с нашими расстояниями экспорт сам по себе конкурентоспособен только к югу от линии Курск — Саратов. Это постоянная проблема нашего зернового рынка — разрыв в ценах между регионами. В Сибири рекордный урожай — беда, его просто не могут никуда деть. Поэтому в случае чрезмерной активизации экспорта достаточно бы было временно отменить транспортные субсидии. Хотя и с ними далеко не у всех получалось экспортировать в эти два благоприятные года, и регионы порой гордились 100 тыс. т экспорта зерна за год при урожае 2 млн т.

    В-пятых, у государства есть резерв. Порядка 5-10 млн т зерна. Плюс запасы у производителей.

    #1194998
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