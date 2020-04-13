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Великоросс перенес эту запись 13.04.2020 12:06
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В Ростовской области запущено первое в России производство обезалкоголенного вина
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В Ростовской области развернуто первое в России производство обезалкоголенного вина. Идея принадлежит производителю вина под маркой «Вина Арпачина». Для этой цели инвестор приобрел итальянское оборудование.
Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства, владелец виноградников Юрий Малик рассказал, что установка позволяет извлекать алкоголь из готового вина. «На сегодняшний день она единственная в России, работаем уже три недели. Вино, которое мы производим с ее помощью, называется обезалкоголенное. Оно полностью сохраняет вкусовые качества вина, но алкоголя там меньше 0,5 градуса», — сказал Малик.
Инвестиции в проект составили €130 тыс. По словам собеседника агентства, сейчас для производства обезалкоголенного продукта он использует вина собственного производства, таким образом обеспечивая уплату всех акцизов в бюджет. «Из трех бутылок обычного вина мы производим две обезалкоголенного. Плюс работа установки, технологический цикл. Таким образом, обезалкоголенное вино стоит дороже», — отметил Малик.
Он уточнил, что первая партия обезалкоголенного вина уже отправлена в пять московских ресторанов и фирменный магазин «Вина Арпачина» в Ростове-на-Дону. По словам винодела, вино «подойдет для тех, кто за рулем, кто постится или просто отказался от алкоголя».
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13.04.2016:37:29