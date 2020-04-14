В Рязанскую область завезли племенных нетелей

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В ООО «АПК «Русь» Рыбновского района Рязанской области привезли племенной скот из Германии — 374 нетелей голштинской породы. В настоящее время поголовье размещено в действующем животноводческом комплексе и поставлено на карантин.

ООО «АПК «Русь» — один из крупнейших инвестиционных проектов Рязанской области. В 2015 году ООО «АПК «Русь» получило статус племенного репродуктора. В 2019 году продуктивность от каждой коровы достигла 8891 кг, что на 18% выше среднеобластного уровня. Поголовье крупного рогатого скота на 01.04.2020составляло 4084 головы, в том числе 2146 коров. В настоящее время в племенном репродукторепродуктивность от одной коровы составляет25 литров молока высшего сорта.