В Севастополе заложили 115 га виноградников

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На виноградарских предприятиях Севастополя продолжается весенний цикл закладки новой лозы. Представители Департамента сельского хозяйства региона побывали на одном из недавно образованных крестьянских фермерских хозяйств, где полным ходом идет закладка новых виноградников."Сегодня мы закладываем лозу на площади семь гектаров. Благодаря тому, что у нас представлены четыре разных типа почвы, на четырех участках подобраны разные сорта винограда: Сира, Рислинг, Пино Нуар, Совиньон Блан, Шардоне и Мерло. В планах — строительство собственной винодельни, разработка туристического маршрута", — рассказала глава хозяйства Кира Ефимова. Предприятие является участником приоритетного проекта «Терруар — Севастополь» и получателем государственной поддержки. В 2019 году хозяйству была доведена субсидия на возмещение части затрат, понесенных хозяйством на закладку и уход за многолетними насаждениями в размере 236 тысяч рублей.

«В 2020 году предприятия Севастополя планируютзаложить не менее 400 гектаров виноградных насаждений. На сегодняшний день силами четырех агрохозяйств уже проведена закладка винограда на 115 гектарах. Кроме того, до конца года будет раскорчевано 175 га, старых, непродуктивных виноградников», — отметила начальник отдела виноградарства, винодельческой, пищевой и перерабатывающей промышленности Департамента сельского хозяйства города Севастополя.