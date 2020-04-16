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Авиация

В Ульяновске создан центр специализации «Панели фюзеляжа» по гражданским и транспортным программам

 © www.aviastar-sp.ru

В рамках трансформации индустриальной модели ОАК и развития кооперации создан центр специализации «Панели фюзеляжа» на производственной базе ульяновского предприятия Дивизиона транспортной авиации ОАК — АО «Авиастар-СП» (в составе ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех).

В центре специализации сосредоточены производственные ресурсы для выпуска панелей фюзеляжа для Ил-76МД-90А, Ил-112 В, Ил-114-300 и других гражданских программ ОАК. В планах — увеличение объемов производства за счет перспективных проектов новых воздушных судов, а также для холдинга «Вертолеты России».

Программа поэтапного развития центра специализации рассчитана до 2025 года, предполагаемый экономический эффект от его создания составит порядка 500 млн. рублей. Цель проекта будет достигнута главным образом за счет концентрации производства, высокой загрузки технологических мощностей, сокращения цикла изготовления панелей, снижения трудоемкости.

В центре специализации будет выполняться весь объем технологических операций по изготовлению деталей, начиная от их термообработки и заканчивая окончательной сборкой агрегатов. Ульяновский авиазавод обладает всеми необходимыми ресурсами: высокотехнологичным оборудованием, производственными площадями, высококвалифицированным персоналом. В перспективе, все панели отсеков фюзеляжа воздушных судов, производимых предприятиями ОАК, будут изготавливаться на «Авиастар-СП».

"Новая индустриальная модель ОАК предполагает развитие кооперации и формирование центров специализации и компетенций. Каждый центр будет оснащен самым современным высокотехнологичным оборудованием и сосредоточится на производстве определенной номенклатуры продукции в интересах всех самолетных программ. Такое распределение производственных ресурсов позволит снизить инвестиционную нагрузку в целом, в контуре корпорации", — сообщил заместитель генерального директора ПАО «ОАК» по производству и техническому развитию Сергей Смирнов.

 © www.aviastar-sp.ru
Источник: https://www.aviastar-sp.ru/press_center/company_news/5318/

АО «Авиастар-СП», авиастроение
  • 0
    Нет аватара Scooter
    16.04.2019:33:27

    Если исходить из логики, что логистически эти панели — это наиболее объемный груз, то здесь же можно и сборку наладить.

    Или и так налажена?

    #1195357
    • 1
      Нет аватара mmx
      17.04.2009:55:12

      Не объемный, в стопочку сложил и вези куда хочешь. Вон арбуз готовые крылья и фюзеляжи за тыщи км возит — там действительно объемно выходит. Даже вот таких мутантов для перевозки пришлось изобретать:

       © topwar.ru

      #1195383
      • Комментарий удален
  • 5
    Нет аватара BRO
    17.04.2000:13:42

    Раньше пол мира летало на наших самолётах, нужно к этому возвращаться. Есть ощущение, что мир скоро опять разобьётся на «блоки». Отсюда следствие, 100% отечественные самолёты нужны.

    #1195363
    • -1
      Валерий Кузнецов Валерий Кузнецов
      17.04.2011:50:30

      дело не только и даже не столько в блоках. Просто, как нельзя быть немножко беременной, так и нельзя быть немного суверенным. Без экономического суверенитета как и финансового, нет полноценного всеобъемлющего суверенитета. На сегодня мы суверенное государство, но только в военной и политической сфере. Авиастроение одна из ключевых отраслей экономики вообще, тем более с учетом нашей «огромадной» территории. Стратегически нам нужно не только на внутреннем рынке на своих самолетах летать, но и вклиниться в сложившееся в мире двоевластие Боинга и Аэрбаса. И, иметь свою весомую долю на это рынке, Весомая это не доли процента и не проценты, а от десяти и более процентов. С уважением.    

      #1195393
      • 5
        Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
        17.04.2012:28:57

        На самом деле, ни одна страна в мире не является в данный момент польностью суверенной.

        Да и не знаю возможно ли это вообще в современном мире.

        Советский Союз тоже оказался только частично суверенный.

        #1195398
      • 3
        Нет аватара BRO
        17.04.2012:54:42

        Это ваше мнение, про суверенитет тут любому адекватному человеку понятно, но как мне видется будет именно так как я написал выше, в своем блоке своя промышленность и доступ к продукции другого блока будет просто напросто ограничен и если мы хотим летать в достаточных количествах нужна своя авиапромышленность.

        #1195400
        • 0
          Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
          17.04.2014:58:06

          Это был ответ на конкретный пост.

          Но я с вами согласен что особенно в критических областях производства России нужно стремиться к независимости.

          И авиапромышленность несомненно одна из них.

          #1195414
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