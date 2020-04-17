Дорожники открыли для движения развязку «Тавриды» на границе с Севастополем

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Генеральный подрядчик строительства трассы «Таврида» (компания «ВАД») открыл для движения развязку на седьмом этапе трассы — у села Верхнесадовое на границе Крыма и Севастополя. Об этом сообщил пресс-секретарь крымского управления компании Григорий Назаров.

«На седьмом этапе Тавриды открыли движение по развязке у Верхнесадового. Теперь машины, движущиеся из Севастополя через Верхнесадовое, едут через путепровод по съезду транспортной развязки, выезжая в сторону Симферополя по основному ходу трассы. Движение на Севастополь тоже идёт по съезду транспортной развязки», — сообщил Назаров.

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При этом основной ход трассы на седьмом этапе по-прежнему остается закрытым для движения — на нем еще идут работы. После ввода трассы в эксплуатацию через развязку поедет только транспорт, который направляется в Верхнесадовое и из него.

Седьмой, севастопольский, этап начинается от границы Крыма с Севастополем и упирается в Президентскую трассу — объездную дорогу, проходящую мимо Инкермана до Ялтинского кольца Севастополя. Его строительство ведется по заказу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

Строительство новой трассы «Таврида» ведет санкт-петербургская компания «ВАД». Четырехполосная автодорога первой технической категории станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Длина первых семи этапов трассы составит 250,7 км (из них по территории Республики Крым — 237,5 км, по территории Севастополя — 13,2 км). Общая готовность трассы сейчас составляет 86%. Движение по всем полосам «Тавриды» от Керчи до Севастополя будет запущено в сентябре.

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Фото: Григорий Назаров