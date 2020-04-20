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Транспорт и логистика

Через Приморье отправили первый груз по новому транзитному пути из Европы в Азию

 © phototass3.cdnvideo.ru

Первая партия из 37 контейнеров, прошедшая новым транзитным маршрутом Северная Европа — Азия через Транссиб, отправлена из приморского порта Восточного в Республику Корею и Японию, сообщает пресс-служба Находкинской таможни.

Контейнеры с пиломатериалами, химической продукцией и тканью прибыли в порт Восточный по Транссибирской магистрали из стран Северной Европы через порт Санкт-Петербург. Далее груз направился в порты Южной Кореи и Японии. Маршрут позволяет сократить время доставки грузов между Европой и Азией более чем в два раза.

По информации таможни, аналогичный путь в обратном направлении из Азии в Европу действует с июля 2019 года. За это время по маршруту Азия — Европа через порт Восточный проследовало восемь партий товаров или 174 контейнера. По информации компании-перевозчика Maersk, отправка партий грузов из Европы на Дальний Восток будет осуществляться на двухнедельной основе.

Новый маршрут действует в рамках пилотного проекта, который реализуют ФТС России и Maersk. Проект направлен на организацию оперативного оформления международных транзитных перевозок в составе контейнерных поездов по маршруту Азия-Европа-Азия и включен в глобальное линейное расписание Maersk под кодом АЕ19. Маршрут позволяет сократить время доставки грузов между Азией и Европой до 18-20 суток против 42-45 суток при традиционном морском пути через Суэцкий канал.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/8282989

транспорт и логистика, Транссиб, порт Восточный
  • Нет аватара nabludatel71
    20.04.2016:49:19

    Трудно поверить, что это новое направление для транзита вообще. Может, это новое именно для порта Восточный?

    #1195687
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