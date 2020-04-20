©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/1tmPTrnlhg4

Прогресс проекта строительства Амурского ГПЗ по итогам марта составил 59%. Строительно-монтажные работы ведутся на всех шести технологических линиях. На первом пусковом комплексе (включает 1 и 2 линии завода), запуск которого в эксплуатацию запланирован в 2021 году, производится теплоизоляция основного технологического оборудования газоразделения и трубопроводов. Завершен монтаж четырех газоперекачивающих агрегатов «Ладога» на дожимных компрессорных станциях. Ведется их подготовка к пусконаладочным работам. Ведется обвязка трубопроводами установок осушки и очистки от примесей сырьевого газа, а также установки газофракционирования. Продолжается возведение объектов общезаводского хозяйства. Закончено возведение зданий центральной операторной ГПЗ и гелиевого комплекса, ведется внутренняя отделка помещений. Продолжается сварка резервуаров товарно-сырьевой базы, строительство сооружений административно-бытового назначения, канализационно-очистных сооружений и станции водоочистки.