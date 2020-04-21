Новый патрульный корабль проекта 22160 «Павел Державин» прибыл в Новороссийск
Новый патрульный корабль проекта 22160 «Павел Державин» № 363 прибыл в Новороссийск.
Операцию осуществил морской буксир «Меркурий», который принял буксировку российского патрульного корабля (корвета) проекта 22160 у причала судостроительного завода «Залив» в порту Керчь. Успешно миновав арку Керченского моста, МБ «Меркурий» вывел объект в Черное море и доставил в район порта Новороссийск. Меньше суток понадобилось специалистам Азово-Черноморского филиала для выполнения задачи.
Проект корабля разработало АО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург).
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 1500 т.
Главные размерения: длина — 91 м, ширина — 14.2 м, осадка — 4.4 м.
Максимальная скорость хода: 27 узлов
Дальность плавания: 6000 миль
Автономность: 60 суток
Экипаж: 24 человека
Вооружение:
одна 76-мм артустановка АК-176МА
две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
два противодиверсионных гранатомёта ДП-65
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта, а также возможность размещения ракетного комплекса «Калибр» и другого оборудования в контейнерном исполнении.
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