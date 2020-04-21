Новый патрульный корабль проекта 22160 «Павел Державин» прибыл в Новороссийск

© morspas.com

Новый патрульный корабль проекта 22160 «Павел Державин» № 363 прибыл в Новороссийск.

Операцию осуществил морской буксир «Меркурий», который принял буксировку российского патрульного корабля (корвета) проекта 22160 у причала судостроительного завода «Залив» в порту Керчь. Успешно миновав арку Керченского моста, МБ «Меркурий» вывел объект в Черное море и доставил в район порта Новороссийск. Меньше суток понадобилось специалистам Азово-Черноморского филиала для выполнения задачи.

© morspas.com

Проект корабля разработало АО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург).

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 1500 т.

Главные размерения: длина — 91 м, ширина — 14.2 м, осадка — 4.4 м.

Максимальная скорость хода: 27 узлов

Дальность плавания: 6000 миль

Автономность: 60 суток

Экипаж: 24 человека

Вооружение:

одна 76-мм артустановка АК-176МА

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

два противодиверсионных гранатомёта ДП-65

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта, а также возможность размещения ракетного комплекса «Калибр» и другого оборудования в контейнерном исполнении.