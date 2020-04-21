Первая часть партии из двадцати полуприцепов-зерновозов Тонар-9386 отгружена в Рязанскую область

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Первая часть партии из двадцати полуприцепов-зерновозов Тонар-9386 (хоппер) была отгружена в Рязанскую область корпоративным партнерам

машиностроительного завода «Тонар».

Данная модель полуприцепа-зерновоза не имеет аналогов у отечественных производителей. Тонар-9386 представляет собой саморазгружающийся бункерный полуприцеп, так называемый «хоппер». Хоппер ( англ. hopper ) — буквально: бункер. Предназначен он для перевозки зерновых культур с удельной плотностью 0,8 т/куб.м. Объем кузова 37 куб.м.

Кузов Тонар-9386 разделен на 2 одинаковых по объёму отсека конусной формы. В нижней части каждого отсека расположен люк, при открытии которого зерно мгновенно высыпается под собственным весом.

Разгрузка полностью загруженного полуприцепа зерном осуществляется всего за 45 секунд!За счёт целостности бортов кузова заметно сокращаются потери зерна при погрузке, выгрузке и транспортировке. Благодаря отсутствию гидравлического оборудования и донной выгрузке хоппер имеет достаточно небольшую снаряженную массу (6500 кг), что позволяет увеличитьвес перевозимого груза и, как следствие,существенно сократить сроки окупаемости.

Широкий тент закрывает весь кузов и может быть скручен на специальный вал, закрепленный в верхней части бокового борта. Для обеспечения большей степени защиты груза и лёгкого хода балки тента по всей длине кузова расположены дуговые перемычки.

Конструктивные особенности Тонар-9386 позволяют эксплуатировать полуприцеп в суровых условиях отечественного аграрного сектора с минимальным обслуживанием.

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