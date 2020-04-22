Челябинское предприятие выпустило новую модель метаноловоза на шасси КАМАЗ

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Как сообщила пресс-служба НПО «Вектор», завод «Вектор», занимающийся производством специального транспорта для обеспечения нефтегазового комплекса РФ и СНГ, в ноябре 2019 года изготовил и отгрузил заказчику партию метаноловозов АЦМ-11 на шасси КАМАЗ-43118 Cummins (двигатель КАМАЗ-740.662-300 мощностью 340 л.с).

Новая модель метаноловоза с цистерной объемом 11 куб.м. укомплектовывается насосом СВН-80 (мощность 6,5 кВт). Также возможна установка насоса СЦЛ-00А (мощность 5,5 кВт).

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/y4OyQS6r2RI

В настоящий момент завод выпускает 11 моделей метаноловозов АЦМ на шасси КАМАЗ-43118 и КАМАЗ-65115 с цистернами собственного производства объемом 10, 11, 12, 16 и 16,5 куб. м, а также одну полуприцеп-цистерну для метанола ППЦМ-25 на шасси КАМАЗ-65206, с объемом цистерны 25 куб.м.