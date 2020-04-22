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Судостроение и судоходство

Спущено на воду четвёртое СПК «Валдай 45Р» для Нижегородской области

 © sudostroenie.info

21 апреля в Нижегородской области состоялся спуск на воду очередного судна на подводных крыльях (СПК) «Валдай 45Р». Как отмечается в сообщении Минпромторга России, судно станет четвёртым, спроектированным и построенным АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» для эксплуатации в Нижнем Новгороде в рамках госпрограммы по развитию судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений. По данной программе уже построено шесть СПК «Валдай 45Р».

В церемонии, прошедшей с учётом действующих эпидемиологических ограничений на территории АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева», приняли участие губернатор Нижегородской области, председатель совета директоров — генеральный конструктор АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» и митрополит Нижегородский и Арзамасский.

Новое судно отправится в рейс, как только позволит эпидемиологическая обстановка. Новый «Валдай 45Р» будет задействован на новых направлениях: Павлово, Чкаловск. Помимо этого, рассматривается и мультимодальный маршрут до аэропорта Стригино, и межрегиональный — до Мурома.

С 2019 года в Нижегородской области уже успешно эксплуатируются суда на подводных крыльях типа «Валдай 45Р» по двум направлениям: из Нижнего Новгорода — в Городец и Макарьево. За прошлогоднюю навигацию СПК перевезли более 4 тыс. пассажиров.

 © sudostroenie.info

Речное пассажирское судно на подводных крыльях «Валдай 45Р» — справка

Разработчик проекта — ОАО «ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева»

Длина — 21,3 м

Ширина — 5,2 м

Водоизмещение — 21,4 т

Осадка — 1,1 м

Пассажировместимость — 45 чел.

Скорость — 36 уз

Дальность хода — 400 км

Автономность плавания — 8 час.

Экипаж — 2 чел.

Фото: правительство Нижегородской области
Источник: http://sudostroenie.info/novosti/30009.html

судостроение, Валдай 45, Нижний Новгород, ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева
  • Дмитрий Марчук Дмитрий Марчук
    22.04.2012:24:15

    Спущено на воду четвёртое СПК «Валдай 45Р"

    По данной программе уже построено шесть СПК «Валдай 45Р"

    Уже построено 6, но спущено 4… Где еще 2?

    #1195843
    • Александр Ермаков
      22.04.2013:52:48

      Внимательно читайте и вопросов не будет:

      судно станет четвёртым, спроектированным и построенным АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» для эксплуатации в Нижнем Новгороде
      Ну, а два судна, очевидно, работают или готовятся к работе в других областях, в интересах других заказчиков.

      #1195849
      • Дмитрий Марчук Дмитрий Марчук
        22.04.2014:03:48

        Ввел в заблуждение вот этот участок:

        в рамках госпрограммы по развитию судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений. По данной программе уже построено

        Но сейчас нашел что 2 судна в ХМАО. Под эту госпрограмму в принципе подходит.

        #1195851
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