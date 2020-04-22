Спущено на воду четвёртое СПК «Валдай 45Р» для Нижегородской области
21 апреля в Нижегородской области состоялся спуск на воду очередного судна на подводных крыльях (СПК) «Валдай 45Р». Как отмечается в сообщении Минпромторга России, судно станет четвёртым, спроектированным и построенным АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» для эксплуатации в Нижнем Новгороде в рамках госпрограммы по развитию судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений. По данной программе уже построено шесть СПК «Валдай 45Р».
В церемонии, прошедшей с учётом действующих эпидемиологических ограничений на территории АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева», приняли участие губернатор Нижегородской области, председатель совета директоров — генеральный конструктор АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» и митрополит Нижегородский и Арзамасский.
Новое судно отправится в рейс, как только позволит эпидемиологическая обстановка. Новый «Валдай 45Р» будет задействован на новых направлениях: Павлово, Чкаловск. Помимо этого, рассматривается и мультимодальный маршрут до аэропорта Стригино, и межрегиональный — до Мурома.
С 2019 года в Нижегородской области уже успешно эксплуатируются суда на подводных крыльях типа «Валдай 45Р» по двум направлениям: из Нижнего Новгорода — в Городец и Макарьево. За прошлогоднюю навигацию СПК перевезли более 4 тыс. пассажиров.
Речное пассажирское судно на подводных крыльях «Валдай 45Р» — справка
Разработчик проекта — ОАО «ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева»
Длина — 21,3 м
Ширина — 5,2 м
Водоизмещение — 21,4 т
Осадка — 1,1 м
Пассажировместимость — 45 чел.
Скорость — 36 уз
Дальность хода — 400 км
Автономность плавания — 8 час.
Экипаж — 2 чел.
Фото: правительство Нижегородской области
Читайте также...
- В Петербурге начались швартовые испытания атомного ледокола «Арктика»
- На заводе в Карелии спустили на воду лоцмейстерский катер
- КОРАБЕЛЫ РЕШИЛИ ОБЪЕДИНИТЬСЯ
22.04.2012:24:15
22.04.2013:52:48
22.04.2014:03:48