В Москве электробусы КАМАЗ начали работать ещё на двух маршрутах

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Электробусы, поставленные «ом» в адрес Мосгортранса, вышли на два столичных маршрута — № 93 и 622. Маршрут № 93 проходит от ВДНХ (южн.) через метро «ВДНХ», проспект Мира, станцию МЦК Ростокино, улицу Лётчика Бабушкина и Осташковскую улицу — до метро «Медведково». Электробусы № 622 ходят от метро «Озёрная» через Очаковский путепровод, Рябиновую и Верейскую улицы, Аминьевское шоссе и Кутузовский проспект — до метро «Славянский бульвар». Таким образом, сейчас транспорт нового поколения работает на 23 московских маршрутах.

Первые электробусы КАМАЗ вышли на столичные улицы в сентябре 2018 года. Сегодня на линиях работают более 300 электробусов, большая часть из которых собрана на «НЕФАЗе» — дочернем предприятии «КАМАЗа» в Башкирии. Даже несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, каждый день автобусы на электрической тяге перевозят десятки тысяч москвичей.