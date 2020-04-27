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КМЗ освоил производство деталей судовых двигателей размерности 36/45 производства завода «РУМО» по заказу гражданских судовладельцев. Об этом сообщает пресс-служба изготовителя.

Руководитель проекта сообщил: «Мы проверили работы по актуализации рабочей конструкторской документации. Первая партия состоит из 6 штук. Работы выполнялись в соответствии с требованиями завода-изготовителя под контролем ОТК предприятия».

Также на предприятии освоено производство чугунных втулок цилиндров к двигателям марок Г-60 и Г-70, предназначенных для работы в качестве главного двигателя для привода гребного винта фиксированного шага на речных и морских судах.