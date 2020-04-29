География российского экспорта автотехники в 2013-2019 гг.
Таблицы составлены по официальным открытым данным ФТС России.
К автотехнике отнесены все виды легковых, грузовых и специальных автомобилей, включая автобусы и троллейбусы, а также прицепы.
Под автокомплектующими понимаются специальные автомобильные компоненты, такие как кузова, шасси, колёса, тормоза, коробки передач, бамперы, глушители
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