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Экспорт

География российского экспорта автотехники в 2013-2019 гг.

Таблицы составлены по официальным открытым данным ФТС России.

К автотехнике отнесены все виды легковых, грузовых и специальных автомобилей, включая автобусы и троллейбусы, а также прицепы.

Под автокомплектующими понимаются специальные автомобильные компоненты, такие как кузова, шасси, колёса, тормоза, коробки передач, бамперы, глушители и т. д. Универсальные комплектующие, такие как двигатели, насосы, фильтры, провода, сиденья, стёкла, фурнитура и т. п. во внешнеторговой статистике учитываются отдельно, в соответствующих позициях.

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

статистика, автомобили, автокомплектующие
  • Нет аватара POLO
    29.04.2022:51:18

             

    #1196525
  • Иван Кротов Иван Кротов
    30.04.2000:04:27

    Наверно сюда входит и военные автомобили, потому что Алжир не просто так стрельнул в статистики.

    #1196530
    • Нет аватара Гребень
      30.04.2000:52:59

      В Алжире завод Рено. Там Логаны собирают. Кузова для этих Логанов уже сваренные приходят из Тольятти

      #1196532
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