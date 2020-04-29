География российского экспорта автотехники в 2013-2019 гг.

Таблицы составлены по официальным открытым данным ФТС России.

К автотехнике отнесены все виды легковых, грузовых и специальных автомобилей, включая автобусы и троллейбусы, а также прицепы.

Под автокомплектующими понимаются специальные автомобильные компоненты, такие как кузова, шасси, колёса, тормоза, коробки передач, бамперы, глушители и т. д. Универсальные комплектующие, такие как двигатели, насосы, фильтры, провода, сиденья, стёкла, фурнитура и т. п. во внешнеторговой статистике учитываются отдельно, в соответствующих позициях.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников