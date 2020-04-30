В вологодском колхозе «Имени 50-летия СССР» заработал новый молочный комплекс

В новом комплексе коров доят в машинном зале. Процесс полностью автоматизирован: операторы только подводят животных к установке и подключают доильные аппараты.

Работают доярки вдвоем. И хотя главное делают машины, за смену сильно устают. За один раз оборудование позволяет подоить 40 коров. За смену через зал проходят не меньше 400 животных.

Любовь Кувылева на ферме недавно. Раньше и не думала, что будет доить коров: по профессии она учитель математики и физики.

Любовь Кувылева, оператор машинного доения племзавода-колхоза «Имени 50-летия СССР»: «Школа не нуждалась в учителях в свое время, поэтому пришлось сюда идти, работать-то надо. В плане физическом там легче, конечно, а в плане моральном, то здесь удобнее, с коровами-то договориться можно». В школу Любовь возвращаться не собирается. Здесь унее стабильная зарплата — не меньше 50 000 рублей. Если потребуется, можно получить второе образование в области сельского хозяйства. Руководитель предприятия подтверждает: специалисты с образованием ему нужны постоянно, особенно сейчас, когда племзавод-колхоз наращивает объемы.

Владимир Жильцов, директор племзавода-колхоза «Имени 50-летия СССР»: «Построили мы комплекс, мы получили за него компенсацию части затрат. То есть, мы получили живые деньги, я это называю следующим шагом для развития».

Комплекс, который недавно начал работать, рассчитан на 2200 голов. Сейчас хозяйство строит большой кормоцех, чтобы избавиться от расходов на доставку кормов с других ферм. Планирует запустить и собственное производство рапсового жмыха, он хорошо влияет на объемы надоев. В среднем племзавод дает сейчас 70 тонн молока в сутки. Это выше среднего показателя по области.

Сергей Поромонов, начальник департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области: «Это уже устойчивое, развитое предприятие, произвели все модернизации возможные, и они только ставят себя на развитие, то есть, строят рапсовый завод, изучают новые технологии и непосредственно это в жизнь воплощают».

За покупку оборудования для кормоцеха племзавод-колхоз тоже рассчитывает получить компенсацию из областного бюджета: по региональной программе модернизации вологодские власти возвращают сельхозпроизводителям почти треть затрат на строительство и оснащение производственных помещений.