«Красный Октябрь» прокатал новую марку жаропрочной высоколегированной стали

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Волгоградское предприятие стало первым в России, кому доверили изготовить листовой прокат из кованой слябовой заготовки данного сплава.

Аустенитную сложнолегированную кремнийсодержащую сталь марки 04Х15Н11СЗМТ будут применять для изготовления деталей и узлов оборудования энергетического машиностроения, в частности, для реакторных установок с жидкометаллическим теплоносителем. Изготовление проката для столь ответственной сферы — задача непростая, и заказчик доверил ее нескольким заводам. На «Красный Октябрь» две кованных слябовых заготовки поступили с другого российского предприятия — все этапы производства сопровождали ученые-металловеды.

— Нам предстояло разработать режим нагрева и термообработки металла, основываясь на полученных сведениях о критических температурах, — рассказал начальник отдела технологии прокатного производства Иван Любцов. — После этого в листопрокатном цехе в роликовой печи обе заготовки нагрели до заданной температуры и прокатали на стане «2000» до толщины 20 мм и 6 мм. В итоге мы получили три листа, которые были отправлены в закалочную печь ЦОЛП на термообработку.

После закалки сотрудники ЦКИ провели контрольные испытания готового металлопроката — результаты исследований показали, что продукция соответствует всем требованиям. Благодаря успешному опыту «Красный Октябрь» расширил марочный сортамент и в очередной раз подтвердил репутацию надежного поставщика высококлассных сталей.